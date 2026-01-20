நடிகை ரகுல் பிரீத் சிங்கின் லேட்டஸ்ட் கிளிக்ஸ்!
தமிழில் கார்த்திக்கு ஜோடியாக தீரன் அதிகாரம் ஒன்று படத்தில் நடித்து பிரபலம் அடைந்தவர் நடிகை ரகுல் பிரீத் சிங்.
தொடர்ந்து என்.ஜி.கே, அயலான், இந்தியன்-2, தேவ் போன்ற படங்களில் பெரிய ஹீரோக்களுக்கு ஜோடியாக நடித்துள்ளார்.
ரகுல் பிரீத் சிங், தயாரிப்பாளர் ஜாக்கி பாக்னானி என்பவரை காதலித்து திருமணம் செய்துகொண்டார்.
சமூக வலைதளங்களில் மிகவும் ஆக்டிவாக இருக்கும் இவர் அடிக்கடி புகைப்படங்களை பகிர்ந்து வருகிறார்.
