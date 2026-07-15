கிரிக்கெட்

டி20யில் 1,500 ரன்கள்... இந்தியாவுக்காக மிக இளம் வயதில் சாதித்த டாப் 5 வீரர்கள்

விராட் கோலி, ரோகித் சர்மா போன்ற முன்னணி வீரர்களின் சாதனையை இளம் வயதிலேயே திலக் வர்மா, முறியடித்திருறார்.
டி20யில் 1,500 ரன்கள்... இந்தியாவுக்காக மிக இளம் வயதில் சாதித்த டாப் 5 வீரர்கள்
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சென்னை,

இந்திய அணிக்காக டி20 சர்வதேச கிரிக்கெட்டில் 1,500 ரன்களை கடந்த இளம் வீரர்களின் பட்டியலில் திலக் வர்மா முதலிடம் பிடித்திருக்கிறார்.

மிக இளம் வயதில் 1,500 டி20 சர்வதேச ரன்கள் கடந்த இந்திய வீரர்கள்:

1. திலக் வர்மா - 23 ஆண்டுகள், 238 நாட்கள்

2. அபிஷேக் சர்மா - 25 ஆண்டுகள், 300 நாட்கள்

3. விராட் கோலி - 27 ஆண்டுகள், 143 நாட்கள்

4. கே.எல். ராகுல் - 28 ஆண்டுகள், 230 நாட்கள்

5. ரோகித் சர்மா - 30 ஆண்டுகள், 234 நாட்கள்

அபாரமான திறமை

இந்த பட்டியலில் திலக் வர்மா முதலிடத்தைப் பிடித்திருப்பது அவரது அபாரமான திறமையையும், இந்திய அணிக்காக தொடர்ந்து அளித்து வரும் பங்களிப்பையும் வெளிப்படுத்துகிறது.

இதேபோல், அபிஷேக் சர்மாவும் இளம் வயதிலேயே இந்த மைல்கல்லை எட்டியிருப்பது இந்திய அணியின் எதிர்கால பேட்டிங் வரிசை வலுவாக இருப்பதை காட்டுகிறது.

முக்கிய பேட்ஸ்மேன்

திலக் வர்மா, விராட் கோலி, ரோகித் சர்மா போன்ற முன்னணி வீரர்களின் சாதனையை இளம் வயதிலேயே முறியடித்திருப்பது, அவர் இந்திய அணியின் எதிர்காலத்தில் முக்கிய பேட்ஸ்மேன்களில் ஒருவராக உருவெடுக்கும் திறன் கொண்டவர் என்பதை உணர்த்துகிறது.

கிரிக்கெட்
விராட் கோலி
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திலக் வர்மா
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