கிரிக்கெட்

2-வது டி20: இந்தியாவுக்கு எதிராக டாஸ் வென்ற வெஸ்ட் இண்டீஸ் பந்துவீச்சு தேர்வு

இந்தியாவுக்கு வந்துள்ள வெஸ்ட் இண்டீஸ் அணி 5 போட்டிகள் கொண்ட டி20 தொடரில் பங்கேற்றுள்ளது.
டி20
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ராஞ்சி,

2-வது டி20 போட்டியில் இந்தியாவுக்கு எதிராக டாஸ் வென்ற வெஸ்ட் இண்டீஸ் அணி பந்துவீச்சு தேர்வு செய்துள்ளது.

டி20 தொடர்

இந்தியாவுக்கு வந்துள்ள வெஸ்ட் இண்டீஸ் கிரிக்கெட் அணி 5 போட்டிகள் கொண்ட டி20 தொடரில் பங்கேற்றுள்ளது. இதில் லக்னோவில் நடந்த தொடக்க ஆட்டத்தில் இந்தியா 8 விக்கெட் வித்தியாசத்தில் வெற்றி பெற்று தொடரில் 1-0 என்ற கணக்கில் முன்னிலை வகிக்கிறது.

2-வது டி20

இதற்கிடையில், இந்தியா- வெஸ்ட் இண்டீஸ் இடையிலான 2-வது டி20 போட்டி ஜார் கண்ட் மாநிலம் ராஞ்சியில் இன்று நடக்கிறது. இப்போட்டி இரவு 7 மணிக்கு துவங்க உள்ளது.

டாஸ்

இந்த நிலையில் இந்த ஆட்டத்திற்கான் டாஸ் போடப்பட்டது. இதில் டாஸ் வென்ற வெஸ்ட் இண்டீஸ் அணி பந்துவீச்சு தேர்வு செய்துள்ளது. அதன்படி இந்திய அணி முதலில் பேட்டிங் செய்ய உள்ளது.

கிரிக்கெட்
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Daily Thanthi
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