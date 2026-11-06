வங்கதேசத்துக்கு எதிரான 2-வது டெஸ்ட்: வெஸ்ட் இண்டீஸ் அணி 356 ரன்களுக்கு ஆல் அவுட்

வங்கதேசத்துக்கு எதிரான 2-வது டெஸ்ட் போட்டியின் முதல் இன்னிங்ஸில் வெஸ்ட் இண்டீஸ் அணி 356 ரன்களுக்கு அனைத்து விக்கெட்டுகளையும் இழந்தது. சில்ஹெட்டில் நடைபெற்று வரும் இப்போட்டியில் டாஸ் வென்று முதலில் பேட்டிங் தேர்வு செய்த வெஸ்ட் இண்டீஸ் அணிக்கு தொடக்கமே அதிர்ச்சியாக அமைந்தது. வங்கதேச வேகப்பந்து வீச்சாளர்களான தஸ்கின் அகமது மற்றும் ஹசன் மஹ்மூத் தொடக்க வீரர்களை அடுத்தடுத்து ஆட்டமிழக்கச் செய்தனர். இதனால் வெஸ்ட் இண்டீஸ் அணி 27 ரன்களுக்குள் 3 விக்கெட்டுகளை இழந்து தடுமாறியது.
இந்த இக்கட்டான சூழலில் களமிறங்கிய விக்கெட் கீப்பர் பேட்ஸ்மேன் அமீர் ஜாங்கூ சிறப்பான ஆட்டத்தை வெளிப்படுத்தினார். அவருக்கு கெவின் விக்ஹாம் உறுதுணையாக விளையாடினார். இருவரும் இணைந்து 4-வது விக்கெட்டுக்கு 131 ரன்கள் சேர்த்து அணியை சரிவிலிருந்து மீட்டனர். கெவின் விக்ஹாம் 145 பந்துகளில் 61 ரன்கள் எடுத்தார்.
தொடர்ந்து சிறப்பாக விளையாடிய அமீர் ஜாங்கூ 212 பந்துகளை எதிர்கொண்டு 13 பவுண்டரிகள், 2 சிக்ஸர்களுடன் 133 ரன்கள் குவித்தார். இது அவரது டெஸ்ட் கிரிக்கெட் வாழ்க்கையில் முக்கியமான சதமாக அமைந்தது.
அமீர் ஜாங்கூவுக்கு நல்ல ஒத்துழைப்பு அளித்த ஜஸ்டின் கிரீவ்ஸ் 112 பந்துகளில் 51 ரன்கள் எடுத்தார். மேலும், ஜோஷ்வா பிஷப் 23 ரன்களும், ஜோமல் வாரிக்கன் ஆட்டமிழக்காமல் 27 ரன்களும் எடுத்தனர். இதன் மூலம் வெஸ்ட் இண்டீஸ் அணி 106.4 ஓவர்களில் 356 ரன்களுக்கு ஆல் அவுட் ஆனது.
வங்கதேச அணி தரப்பில் ஹசன் மஹ்மூத் சிறப்பாகப் பந்துவீசி 90 ரன்கள் விட்டுக்கொடுத்து 6 விக்கெட்டுகளைக் கைப்பற்றினார். தஸ்கின் அகமது 2 விக்கெட்டுகளையும், மெஹிதி ஹசன் மிராஸ் 2 விக்கெட்டுகளையும் வீழ்த்தினர்.