இங்கிலாந்துக்கு எதிரான 2-வது டெஸ்ட்: நியூசிலாந்து 352 ரன்கள் முன்னிலை

லண்டன்,
3-வது நாள் ஆட்ட நேர முடிவில் நியூசிலாந்து அணி 56 ஓவர்களில் 3 விக்கெட் இழப்புக்கு 252 ரன்கள் எடுத்துள்ளது.
இங்கிலாந்துக்கு சுற்றுப்பயணம் மேற்கொண்டுள்ள நியூசிலாந்து அணி, 3 போட்டிகள் கொண்ட டெஸ்ட் தொடரில் விளையாடி வருகிறது. லார்ட்ஸ் மைதானத்தில் நடைபெற்ற முதல் டெஸ்ட் போட்டியில் இங்கிலாந்து அணி 115 ரன்கள் வித்தியாசத்தில் வெற்றி பெற்று தொடரில் 1-0 என்ற கணக்கில் முன்னிலை பெற்றது.
இரு அணிகளுக்கு இடையிலான 2-வது டெஸ்ட் போட்டி லண்டனில் உள்ள தி ஓவல் மைதானத்தில் நடைபெற்று வருகிறது. இந்தப் போட்டியில் டாஸ் வென்ற இங்கிலாந்து கேப்டன் ஜோ ரூட் முதலில் பந்துவீச்சை தேர்வு செய்தார்.
அதன்படி முதலில் பேட்டிங் செய்த நியூசிலாந்து அணி, முதல் இன்னிங்சில் 391 ரன்கள் குவித்தது. பின்னர் இங்கிலாந்து அணி 291 ரன்களுக்கு ஆல் அவுட்டானது. இதன் மூலம் நியூசிலாந்து 100 ரன்கள் முன்னிலை பெற்றது.
100 ரன்கள் முன்னிலையுடன் 2-வது இன்னிங்சை தொடங்கிய நியூசிலாந்து அணி, 3-வது நாள் ஆட்ட நேர முடிவில் 56 ஓவர்களில் 3 விக்கெட் இழப்புக்கு 252 ரன்கள் எடுத்துள்ளது. இதன் மூலம் அந்த அணி மொத்தம் 352 ரன்கள் முன்னிலையை எட்டி வலுவான நிலையில் உள்ளது.
நியூசிலாந்து அணியில் ஹென்றி நிகோல்ஸ் அபாரமாக விளையாடி தனது 11-வது டெஸ்ட் சதத்தை பதிவு செய்து 119 ரன்களுடன் களத்தில் உள்ளார். அவருக்கு துணையாக டேரில் மிட்செல் 32 ரன்களுடன் ஆட்டமிழக்காமல் உள்ளார்.
வெற்றிக்கான வலுவான அடித்தளத்தை அமைத்துள்ள நியூசிலாந்து அணி, இன்று நடைபெறும் 4-வது நாள் ஆட்டத்தில் முன்னிலையை மேலும் அதிகரிக்கும் நோக்கில் களமிறங்குகிறது. மறுபுறம், இங்கிலாந்து அணி விரைவாக விக்கெட்டுகளை கைப்பற்றி போட்டிக்குள் மீண்டும் வர முயற்சிக்கும்.