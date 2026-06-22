கிரிக்கெட்

நியூசிலாந்துக்கு எதிரான 2-வது டெஸ்ட்: இங்கிலாந்துக்கு 50 சதவீதம் அபராதம், 12 புள்ளிகள் பறிப்பு

2வது டெஸ்டில் இங்கிலாந்தை வீழ்த்தியது நியூசிலாந்து.
நியூசிலாந்துக்கு எதிரான 2-வது டெஸ்ட்: இங்கிலாந்துக்கு 50 சதவீதம் அபராதம், 12 புள்ளிகள் பறிப்பு
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லண்டன்,

இங்கிலாந்து அணிக்கு போட்டி கட்டணத்தில் 50 சதவீத அபராதம் விதிக்கப்பட்டுள்ளது.

இங்கிலாந்து - நியூசிலாந்து டெஸ்ட்

இங்கிலாந்து - நியூசிலாந்து அணிகள் இடையிலான 2-வது டெஸ்ட் போட்டி லண்டன் ஓவலில் கடந்த 17-ந்தேதி தொடங்கியது. முதல் இன்னிங்சில் நியூசிலாந்து 391 ரன்களும், இங்கிலாந்து 291 ரன்களும் எடுத்தன. 100 ரன்கள் முன்னிலையுடன் 2-வது இன்னிங்சை தொடங்கிய நியூசிலாந்து 362 ரன்களுக்கு ஆல்-அவுட்டாகி, இங்கிலாந்துக்கு 463 ரன்கள் வெற்றி இலக்காக நிர்ணயித்தது.

463 ரன்கள் இலக்கு

இமாலய இலக்கை நோக்கி களமிறங்கிய இங்கிலாந்து, 4-வது நாள் முடிவில் 5 விக்கெட் இழப்புக்கு 182 ரன்களுடன் தடுமாறியது. பொறுப்பு கேப்டன் ஜோ ரூட் 75 ரன்களுடன் களத்தில் இருந்தார். நேற்று கடைசி நாள் ஆட்டம் தொடங்கிய நிலையில், இங்கிலாந்து அணி 58.1 ஓவர்களில் 209 ரன்களுக்கு ஆல்-அவுட்டானது.

நியூசிலாந்து வெற்றி

இதன் மூலம் நியூசிலாந்து அணி 253 ரன்கள் வித்தியாசத்தில் அபார வெற்றி பெற்று தொடரை 1-1 என்ற கணக்கில் சமன் செய்தது.

ஐசிசி நடவடிக்கை

இந்த போட்டியில் மெதுவாக பந்து வீசியதால், இங்கிலாந்து அணிக்கு போட்டி கட்டணத்தில் 50 சதவீத அபராதம் விதிக்கப்பட்டுள்ளது. மேலும் உலக டெஸ்ட் சாம்பியன்ஷிப் (WTC) புள்ளிப் பட்டியலில் இருந்து 12 புள்ளிகளையும் ஐசிசி பறித்துள்ளது.

கடைசி டெஸ்ட்

3 போட்டிகள் கொண்ட இந்த தொடரில் இரு அணிகளும் தலா ஒரு வெற்றி பெற்று 1-1 என்ற கணக்கில் சமநிலையில் உள்ளன. இதனால் தொடரை தீர்மானிக்கும் 3-வது மற்றும் கடைசி டெஸ்ட் போட்டி வருகிற 25-ந்தேதி நாட்டிங்காமில் தொடங்குகிறது.

ஐசிசி
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Daily Thanthi
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