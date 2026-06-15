நியூசிலாந்துக்கு எதிரான 2-வது டெஸ்ட் - ஸ்டோக்ஸ், அட்கின்சனை தொடர்ந்து ராபின்சன் விலகல்

லண்டன்,
லண்டனின் புகழ்பெற்ற லார்ட்ஸ் மைதானத்தில் நடைபெற்ற முதல் டெஸ்ட் போட்டியில் இங்கிலாந்து அணி, நியூசிலாந்து அணியை 115 ரன்கள் வித்தியாசத்தில் வீழ்த்தி அபார வெற்றி பெற்றது. ஆனால் அந்த வெற்றிக்குப் பிறகு இங்கிலாந்து அணிக்கு தொடர்ச்சியாக சிக்கல்கள் எழுந்து வருகின்றன.
முதல் டெஸ்ட் வெற்றியை கொண்டாட அங்குள்ள இரவு விடுதிக்கு சென்ற இங்கிலாந்து கேப்டன் பென் ஸ்டோக்சும், வேகப்பந்து வீச்சாளர் அட்கின்சனும் சர்ச்சையில் சிக்கினர். விடுதியில் உள்ளூர் ரக்பி வீரர் ஒருவருடன் வாக்குவாதத்தில் ஈடுபட்டு சண்டையிட்டதையடுத்து நியூசிலாந்துக்கு எதிரான 2-வது டெஸ்ட் அணியில் இருந்து நீக்கப்பட்டனர். வருகிற 17-ந்தேதி லண்டனில் உள்ள ஓவல் மைதானத்தில் தொடங்கும் 2-வது டெஸ்ட் போட்டியில், ஜோ ரூட் பொறுப்பு கேப்டனாக செயல்பட உள்ளார். மேலும், ஆர்ச்சர் மற்றும் ஜொர்டன் காக்ஸ் ஆகியோர் அணியில் புதிதாக சேர்க்கப்பட்டுள்ளனர்.
இந்த நிலையில், இங்கிலாந்து அணிக்கு மேலும் ஒரு பின்னடைவு ஏற்பட்டுள்ளது. வேகப்பந்து வீச்சாளர் ராபின்சன் முழங்கால் வலி காரணமாக 2-வது டெஸ்ட் போட்டியில் இருந்து விலகியுள்ளார்.
முதல் டெஸ்ட் போட்டியில் ராபின்சன் அபாரமாக பந்துவீசி ஆட்டநாயகன் விருதை வென்றிருந்தார். இந்நிலையில், தொடரின் முக்கிய கட்டத்தில் ராபின்சன் விலகியிருப்பது இங்கிலாந்து அணிக்கு பெரிய பின்னடைவாக பார்க்கப்படுகிறது.
ஏற்கனவே கேப்டன் பென் ஸ்டோக்ஸ் மற்றும் அட்கின்சன் அணியில் இல்லாத நிலையில், தற்போது ராபின்சனும் விலகியிருப்பதால் இதை பயன்படுத்தி தொடரை சமன் செய்யும் நோக்கில் நியூசிலாந்து அணி களமிறங்க உள்ளது.