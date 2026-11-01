இந்தியா ஏ அணிக்கு எதிரான 2-வது டெஸ்ட்: 2-ம் நாள் முடிவில் நியூசிலாந்து ஏ அணி 218/3

கிறைஸ்ட்சர்ச்,
இந்தியா ஏ அணிக்கு எதிரான 2-வது அதிகாரப்பூர்வமற்ற டெஸ்ட் போட்டியின் 2-ம் நாள் ஆட்டநேர முடிவில், நியூசிலாந்து ஏ அணி 3 விக்கெட் இழப்புக்கு 218 ரன்கள் எடுத்துள்ளது.
இந்தியா ஏ - நியூசிலாந்து ஏ அணிகளுக்கு இடையிலான 2-வது அதிகாரப்பூர்வமற்ற டெஸ்ட் போட்டி கிறைஸ்ட்சர்ச்சில் உள்ள ஹேக்லி ஓவல் மைதானத்தில் நேற்று தொடங்கியது. இதில் டாஸ் வென்ற நியூசிலாந்து ஏ அணி முதலில் பந்துவீச்சைத் தேர்வு செய்தது.
முதலில் பேட்டிங் செய்த இந்தியா ஏ அணி, முதல் நாள் ஆட்டநேர முடிவில் 7 விக்கெட் இழப்புக்கு 291 ரன்கள் எடுத்திருந்தது. துருவ் ஜூரெல் 99 ரன்களுடனும், ஆகாஷ் தீப் 25 ரன்களுடனும் களத்தில் இருந்தனர்.
இன்று 2-ம் நாள் ஆட்டத்தைத் தொடர்ந்த கேப்டன் துருவ் ஜூரெல், தனது சதத்தைப் பதிவு செய்தார். அவர் 171 பந்துகளில் 105 ரன்கள் எடுத்து பிரெட் ரேண்டல் பந்துவீச்சில் ஆட்டமிழந்தார்.
மறுமுனையில் சிறப்பாக விளையாடிய ஆகாஷ் தீப், 116 பந்துகளில் 68 ரன்கள் எடுத்தார். 90 பந்துகளில் அரைசதம் அடித்த அவர், இந்திய அணியின் ஸ்கோரை 300 ரன்களை கடக்க செய்தார்.
முன்னதாக தேவ்தத் படிக்கல் 80 ரன்களும், சாய் சுதர்சன் 41 ரன்களும் எடுத்திருந்தனர். தொடக்க வீரர் யஷஸ்வி ஜெய்ஸ்வால் ரன் ஏதுமின்றி ஆட்டமிழந்தார். இறுதியில் இந்தியா ஏ அணி தனது முதல் இன்னிங்ஸில் 346 ரன்களுக்கு ஆட்டமிழந்தது.
இதையடுத்து முதல் இன்னிங்ஸைத் தொடங்கிய நியூசிலாந்து ஏ அணிக்கு முகமது சிராஜ், முகேஷ் குமார் ஆகியோர் தொடக்கத்திலேயே அதிர்ச்சி அளித்தனர்.
அந்த அணியின் கேப்டன் ரைஸ் மரியு 4 ரன்களிலும், கர்டிஸ் ஹீபி 4 ரன்களிலும், டிம் ராபின்சன் 3 ரன்களிலும் ஆட்டமிழந்தனர். இதனால் நியூசிலாந்து ஏ அணி 13 ரன்களுக்குள் 3 விக்கெட்டுகளை இழந்து தடுமாறியது.
இந்த இக்கட்டான நிலையில் ஜோடி சேர்ந்த மேத்யூ பாயல், டீன் பாக்ஸ்கிராப்ட் இருவரும் நிதானமாக விளையாடி அணியை சரிவிலிருந்து மீட்டனர்.
சிறப்பாக விளையாடிய மேத்யூ பாயல் 148 பந்துகளில் 107 ரன்கள் எடுத்து ஆட்டமிழக்காமல் உள்ளார். மறுமுனையில் டீன் பாக்ஸ்கிராஃப்ட் 180 பந்துகளில் 80 ரன்களுடன் களத்தில் உள்ளார். இதனால் 2-ம் நாள் ஆட்டநேர முடிவில் நியூசிலாந்து ஏ அணி 62 ஓவர்களில் 3 விக்கெட் இழப்புக்கு 218 ரன்கள் எடுத்துள்ளது.
இந்திய ஏ அணியின் முதல் இன்னிங்ஸ் ஸ்கோரைவிட நியூசிலாந்து ஏ அணி இன்னும் 128 ரன்கள் பின்தங்கியுள்ளது. அந்த அணியிடம் 7 விக்கெட்டுகள் மீதமுள்ள நிலையில், 3-ம் நாள் ஆட்டத்தில் இந்திய பந்துவீச்சாளர்கள் மீண்டும் விக்கெட்டுகளை வீழ்த்த வேண்டிய கட்டாயத்தில் உள்ளனர்.