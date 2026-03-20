தென் ஆப்பிரிக்காவுக்கு எதிரான 3-வது டி20... நியூசிலாந்து பந்துவீச்சு தேர்வு

ஹாமில்டன்,
தென் ஆப்பிரிக்க கிரிக்கெட் அணி, நியூசிலாந்துக்கு சுற்றுப்பயணம் மேற்கொண்டு, அங்கு 5 போட்டிகள் கொண்ட டி20 தொடரில் விளையாடி வருகிறது.
2 போட்டிகள் நடைபெற்று முடிந்தநிலையில், இரு அணிகளுக்கும் இடையே இன்று 3-வது டி20 போட்டி நடைபெறுகிறது. அதற்கான டாஸ் தற்போது போடப்பட்டுள்ளது. இதில் டாஸ் வென்ற நியூசிலாந்து அணி பந்துவீச்சை தேர்வு செய்துள்ளது. அதன்படி, தென் ஆப்பிரிக்க அணி முதலில் பேட்டிங் செய்ய உள்ளது.
முதல் டி20 போட்டியில் தென் ஆப்பிரிக்க அணியும் 2-வது போட்டியில் நியூசிலாந்து அணியும் வெற்றி பெற்று தொடர் 1-1 என்ற கணக்கில் சமனில் உள்ளது குறிப்பிடத்தக்கது.