பும்ராவுக்கு மாற்றாக ஆகிப் நபி? இந்திய டெஸ்ட் அணியில் அறிமுக வாய்ப்பு

புதுடெல்லி,
இந்தியாவின் முன்னணி வேகப்பந்து வீச்சாளர் ஜஸ்பிரித் பும்ரா இலங்கைக்கு எதிரான டெஸ்ட் தொடரில் இருந்து விலகியுள்ளதாக தகவல்கள் வெளியாகியுள்ள நிலையில், அவருக்கு மாற்று வீரராக ஜம்மு காஷ்மீர் வேகப்பந்து வீச்சாளர் ஆகிப் நபி தேர்வு ஆகியுள்ளார் என தகவல் வெளியாகியுள்ளது.
உள்ளூர் கிரிக்கெட்டில் தொடர்ந்து சிறப்பாக செயல்பட்டு வரும் ஆகிப் நபி, சமீபத்தில் இந்தியா ஏ அணிக்காக விளையாடியதுடன், இந்திய அணியுடன் நெட் பவுலராகவும் பணியாற்றிய அனுபவம் பெற்றுள்ளார். புதிய பந்தில் ஸ்விங் உருவாக்கும் திறன் மற்றும் கட்டுக்கோப்பான பந்துவீச்சு காரணமாக, தேர்வாளர்களின் கவனத்தை ஈர்த்துள்ளார்.
இலங்கை மைதானங்களில் வேகப்பந்து வீச்சாளர்களுக்கு சாதகமான சூழ்நிலையை பயன்படுத்தக்கூடிய வீரராக ஆகிப் நபியை தேர்வுக் குழு பார்க்கிறது. இதனால், பும்ராவுக்கு மாற்றாக இந்திய டெஸ்ட் அணியில் இடம்பெறுவதற்கான போட்டியில் அவர் தற்போது முன்னிலையில் இருப்பதாக கூறப்படுகிறது.