விராட் கோலியின் சாதனையை சமன் செய்த அபிஷேக் சர்மா... டி20 கிரிக்கெட்டில் புதிய மைல்கல்

புதுடெல்லி,
ஆப்கானிஸ்தானுக்கு எதிரான 3-வது மற்றும் கடைசி டி20 போட்டியில் அதிரடியாக சதம் விளாசிய இந்திய வீரர் அபிஷேக் சர்மா, டி20 கிரிக்கெட்டில் முன்னாள் கேப்டன் விராட் கோலியின் சாதனையை சமன் செய்துள்ளார்.
டெல்லியில் நடைபெற்ற இந்தப் போட்டியில் இந்திய அணி முதலில் பேட்டிங் செய்தது. தொடக்கம் முதலே ஆப்கானிஸ்தான் பந்துவீச்சை இந்திய பேட்ஸ்மேன்கள் சிதறடித்தனர். குறிப்பாக அபிஷேக் சர்மா அதிரடியாக விளையாடி ரன்களை குவித்தார்.
அபாரமாக ஆடிய அவர் வெறும் 30 பந்துகளில் சதம் விளாசி அசத்தினார். இதன் மூலம் சர்வதேச டி20 கிரிக்கெட்டில் இந்திய வீரர்களில் அதிக சதங்கள் அடித்தவர்களின் பட்டியலில் இணைந்தார்.
டி20 கிரிக்கெட்டில் அதிக சதங்கள் அடித்த இந்திய பேட்ஸ்மேன்கள் பட்டியலில் விராட் கோலி 10 சதங்களுடன் முதலிடத்தில் இருந்தார். இந்த நிலையில், அபிஷேக் சர்மாவும் தனது 10-வது டி20 சதத்தை பதிவு செய்து கோலியின் சாதனையை சமன் செய்துள்ளார்.
விராட் கோலி தனது டி20 வாழ்க்கையில் 413 இன்னிங்ஸ்களில் 10 சதங்களை அடித்துள்ளார். ஆனால் அபிஷேக் சர்மா அதைவிட மிகவும் குறைவான இன்னிங்ஸ்களிலேயே 10 சதங்களை எட்டி அசத்தியுள்ளார்.
அவர்களுக்கு அடுத்தபடியாக கே.எல். ராகுல், சஞ்சு சாம்சன், ரோகித் சர்மா ஆகியோர் தலா 8 சதங்களுடன் உள்ளனர்.
இந்த போட்டியில் அபிஷேக் சர்மாவுடன் இணைந்து சஞ்சு சாம்சனும் சிறப்பாக விளையாடினார். அவர் அரைசதம் அடித்து அணியின் ஸ்கோரை உயர்த்தினார். இதன் மூலம் இந்திய அணி நிர்ணயிக்கப்பட்ட 20 ஓவர்களில் 221 ரன்கள் குவித்தது.
222 ரன்கள் என்ற கடினமான இலக்கை நோக்கி களமிறங்கிய ஆப்கானிஸ்தான் அணி, இந்திய பந்துவீச்சை சமாளிக்க முடியாமல் தடுமாறியது. இறுதியில் ஆப்கானிஸ்தான் அணி 94 ரன்களுக்கு ஆல் அவுட் ஆனது.
இதன் மூலம் இந்திய அணி 127 ரன்கள் வித்தியாசத்தில் அபார வெற்றி பெற்றது. மேலும், 3 போட்டிகள் கொண்ட டி20 தொடரை இந்தியா 3-0 என்ற கணக்கில் முழுமையாக கைப்பற்றியது.