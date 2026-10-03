கிரிக்கெட்

பாகிஸ்தானுக்கு எதிராக சிக்சர் மழை - யுவராஜ் சிங் சாதனையை சமன் செய்த அபிஷேக் சர்மா

ஆண்கள் கிரிக்கெட் இறுதிப்போட்டியில் இந்தியா-பாகிஸ்தான் அணிகள் மோதின.
அபிஷேக் சர்மா
Published on

ஐச்சி-நகோயா,

பாகிஸ்தானுக்கு எதிராக ஒரு இன்னிங்ஸில் அதிக சிக்ஸர்கள் அடித்த யுவராஜ் சிங்கின் சாதனையை அபிஷேக் சர்மா சமன் செய்தார்.

சாதனை

ஆசிய விளையாட்டுப் போட்டி ஜப்பானில் ஐச்சி–நகோயாவில் நடைபெற்று வருகிறது. இதில் இன்று நடைபெற்ற ஆண்கள் கிரிக்கெட் இறுதிப்போட்டியில் இந்தியா-பாகிஸ்தான் அணிகள் மோதின. இப்போட்டியில் அபிஷேக் சர்மா 7 சிக்ஸர்கள் அடித்தார்.

இதன் மூலம் இந்தியா-பாகிஸ்தான் டி20 போட்டிகளில் ஒரு இன்னிங்ஸில் அதிக சிக்ஸர்கள் அடித்த வீரர்களின் பட்டியலில் யுவராஜ் சிங்குடன் முதலிடத்தை அபிஷேக் சர்மா பகிர்ந்து கொண்டார். யுவராஜ் சிங் 2012-இல் அகமதாபாத்தில் பாகிஸ்தானுக்கு எதிராக 7 சிக்ஸர்களை விளாசியிருந்தார்.

தங்கம்

இறுதிப்போட்டியில் அபிஷேக் 61 ரன்கள் (28 பந்துகள்) எடுத்தார். இதன் மூலம் இந்தியா 20 ஓவர்களில் 211/6 என்ற வலுவான ஸ்கோரைப் பதிவு செய்தது. தொடர்ந்து இலக்கை துரத்திய பாகிஸ்தான் அணி 20 ஓவர்களில் 192 ரன்கள் மட்டுமே எடுத்தது. இதன் மூலம் இந்தியா 19 ரன்கள் வித்தியாசத்தில் வெற்றி பெற்று தங்கம் வென்றது.

பாகிஸ்தான்
கிரிக்கெட்
Abhishek Sharma
அபிஷேக் சர்மா
Yuvraj Singh
யுவராஜ் சிங்
Asian Games
X

Daily Thanthi
www.dailythanthi.com