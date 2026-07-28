ஒரு ரன் கூட கொடுக்காமல் 5 விக்கெட்... டெஸ்ட் கிரிக்கெட்டில் புதிய வரலாறு படைத்த வெஸ்ட் இண்டீஸ் வீரர்

தரோபா,
வெஸ்ட் இண்டீஸ் அணியின் ஆல்-ரவுண்டரான ஜஸ்டின் க்ரீவ்ஸ், பாகிஸ்தானுக்கு எதிரான முதல் டெஸ்ட் போட்டியில் அபாரமான பந்துவீச்சை வெளிப்படுத்தி புதிய உலக சாதனையைப் படைத்துள்ளார்.
வெஸ்ட் இண்டீஸ் - பாகிஸ்தான் அணிகள் மோதும் டெஸ்ட் போட்டி தரோபாவில் நடைபெற்று வருகிறது.
இதில் டாஸ் வென்று பேட்டிங் செய்த வெஸ்ட் இண்டீஸ் அணி தனது முதல் இன்னிங்ஸில் 311 ரன்களில் ஆல்-அவுட்டானது.
இதையடுத்து தனது முதல் இன்னிங்ஸை துவங்கிய பாகிஸ்தான் 3-வது நாள் ஆட்டத்தில் 244/3 என்ற வலுவான நிலையில் இருந்தது. ஷான் மசூத் சதம் அடித்து, அணியை மிகப்பெரிய ஸ்கோருக்கு அழைத்து சென்றுகொண்டிருந்தார்.
அப்போது பந்துவீச வந்த ஜஸ்டின் க்ரீவ்ஸ், போட்டியின் போக்கையே மாற்றிவிட்டார். 11 ஓவர்களில் வெறும் 27 ரன்கள் மட்டுமே விட்டுக்கொடுத்து 5 விக்கெட்டுகளை கைப்பற்றினார். அந்த 5 விக்கெட்டுகளையும் தொடர்ச்சியாக 5 மெய்டன் ஓவர்கள் வீசி எடுத்தார்.
டெஸ்ட் கிரிக்கெட் வரலாற்றிலேயே ஒரு பந்துவீச்சாளர் ஒரு ரன் கூட விட்டுக்கொடுக்காமல் தொடர்ச்சியாக 5 மெய்டன் ஓவர்களில் 5 விக்கெட்டுகளை கைப்பற்றியது இதுவே முதல் முறையாகும்.
இதன் மூலம், 2016-ம் ஆண்டு தென் ஆப்பிரிக்காவுக்கு எதிராக தொடர்ச்சியாக 4 'விக்கெட்-மெய்டன்' ஓவர்களை வீசி உலக சாதனை படைத்திருந்த இங்கிலாந்தின் முன்னாள் வேகப்பந்து வீச்சாளர் ஸ்டூவர்ட் பிராட்டின் சாதனையை ஜஸ்டின் க்ரீவ்ஸ் முறியடித்துள்ளார்.
இதனால் 244/3 என்ற வலுவான நிலையில் இருந்த பாகிஸ்தான் அணி, 282 ரன்களுக்கு ஆல் அவுட்டானது. இதனால், வெஸ்ட் இண்டீஸ் அணியின் முதல் இன்னிங்ஸ் ஸ்கோரான 311 ரன்களை விட பாகிஸ்தான் 29 ரன்கள் பின்தங்கியது.
க்ரீவ்ஸின் வரலாற்றுச் சிறப்புமிக்க பந்துவீச்சால் வெஸ்ட் இண்டீஸ் முன்னிலை பெற்றிருந்தாலும், 2-வது இன்னிங்ஸில் பாகிஸ்தான் பந்துவீச்சாளர்கள் பதிலடி கொடுத்தனர். 3-வது நாள் ஆட்ட முடிவில், வெஸ்ட் இண்டீஸ் அணி 7 விக்கெட் இழப்புக்கு 126 ரன்கள் எடுத்து 155 ரன்கள் முன்னிலையில் உள்ளது. நாளை 4-ம் நாள் ஆட்டம் நடைபெற உள்ளது.