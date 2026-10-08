நியூசிலாந்து டெஸ்ட் அணி பேட்டிங் பயிற்சியாளராக பிஜே வாட்லிங் நியமனம்

ஆக்லாந்து,
நியூசிலாந்து டெஸ்ட் அணியின் புதிய பேட்டிங் பயிற்சியாளராக முன்னாள் விக்கெட் கீப்பர் பேட்ஸ்மேன் பிஜே வாட்லிங் நியமிக்கப்பட்டுள்ளார். தற்போதைய பேட்டிங் பயிற்சியாளரான லூக் ரோன்சி, இந்தியாவுக்கு எதிரான டெஸ்ட் தொடருக்குப் பிறகு தனது பொறுப்பில் இருந்து விலக உள்ளதால், அவருக்குப் பதிலாக வாட்லிங் இந்தப் பொறுப்பை ஏற்கிறார். நவம்பர் 16ஆம் தேதி நியூசிலாந்து அணியின் பயிற்சிக் குழுவுடன் இணையும் வாட்லிங், இந்தியத் தொடருக்குப் பிறகு முழுநேர பேட்டிங் பயிற்சியாளராக செயல்பட உள்ளார்.
நியூசிலாந்து அணிக்காக நீண்ட காலம் சிறப்பாக விளையாடிய வாட்லிங், 75 டெஸ்ட் போட்டிகளில் விளையாடி 3,790 ரன்கள் குவித்துள்ளார். இதில் 8 சதங்களும் அடங்கும். குறிப்பாக டெஸ்ட் கிரிக்கெட்டில் விக்கெட் கீப்பர் பேட்ஸ்மேனாக அவரது நிலைத்தன்மை நியூசிலாந்து அணிக்கு பல முக்கியமான வெற்றிகளில் உதவியது. 2021ஆம் ஆண்டு சர்வதேச கிரிக்கெட்டில் இருந்து ஓய்வு பெற்ற பிறகு, உள்நாட்டு கிரிக்கெட்டில் பயிற்சியாளராக தனது அனுபவத்தை தொடர்ந்து வளர்த்துக் கொண்டார்.
வாட்லிங், வெலிங்டன் பயர்பேர்ட்ஸ் மற்றும் நார்தர்ன் டிஸ்ட்ரிக்ட்ஸ் அணிகளுடன் பயிற்சியாளராக பணியாற்றியுள்ளார். அவரது பயிற்சிக் காலத்தில் நார்தர்ன் டிஸ்ட்ரிக்ட்ஸ் அணி 2024-25 பிளங்கெட் ஷீல்டையும், 2025-26 சூப்பர் ஸ்மாஷ் தொடரையும் வென்றது. இதன் மூலம் வீரராக மட்டுமின்றி பயிற்சியாளராகவும் தனது திறமையை நிரூபித்துள்ளார்.