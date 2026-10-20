பும்ராவை அனைத்து வகை கிரிக்கெட்டிலும் விளையாட வைக்கக் கூடாது – ரவி சாஸ்திரி

புதுடெல்லி,
இந்திய அணியின் முன்னணி வேகப்பந்து வீச்சாளராகத் திகழ்பவர் ஜஸ்பிரித் பும்ரா. தனது துல்லியமான பந்துவீச்சு மற்றும் இக்கட்டான நேரங்களில் விக்கெட்டுகளை வீழ்த்தும் திறனால் இந்திய அணியின் முக்கிய வீரராக இருந்து வருகிறார். இருப்பினும், கடந்த சில ஆண்டுகளாக அவர் காயங்களை எதிர்கொண்டு வருவதால், அவரது பணிச்சுமையை நிர்வகிப்பது இந்திய அணிக்கு முக்கியமான சவாலாக மாறியுள்ளது.
நட்சத்திர வேகப்பந்து வீச்சாளர் ஜஸ்பிரித் பும்ராவின் பணிச்சுமையை கவனமாக நிர்வகிக்க வேண்டும் என்று முன்னாள் இந்திய அணிப் பயிற்சியாளர் ரவி சாஸ்திரி அறிவுறுத்தியுள்ளார். இது தொடர்பாக அவர் கூறியதாவது,
2027 ஒருநாள் உலகக் கோப்பையை முன்னிட்டு, டெஸ்ட் கிரிக்கெட்டுக்கு முக்கியத்துவம் அளித்து, ஒருநாள் மற்றும் டி20 போட்டிகளில் பும்ராவைத் தேர்ந்தெடுத்துப் பயன்படுத்த வேண்டும். மேலும், டெஸ்ட் கிரிக்கெட்டில் பும்ராவைப் பாதுகாத்து வைத்திருப்பது மிகவும் முக்கியம் என்றும், இந்திய டெஸ்ட் அணிக்கு அவர் முக்கியமான வீரர் என்றும் சாஸ்திரி குறிப்பிட்டுள்ளார்.
நியூசிலாந்துக்கு எதிரான இரண்டு போட்டிகள் கொண்ட டெஸ்ட் தொடருக்கான இந்திய அணியில் பும்ரா மீண்டும் இடம்பெற்றுள்ளார். இருப்பினும், அதற்கு முன்னதாக நடைபெறவுள்ள ஐந்து ஒருநாள் மற்றும் ஐந்து டி20 போட்டிகள் கொண்ட தொடர்களுக்கான அணியில் அவர் இடம்பெறவில்லை.டெஸ்ட் போட்டிகளுக்கான தனது தயாரிப்பில் கவனம் செலுத்துவதற்கும், பணிச்சுமையைக் கட்டுப்படுத்துவதற்கும் இந்தத் திட்டம் உதவக்கூடும்.
நியூசிலாந்து சுற்றுப்பயணத்திற்குப் பிறகு, இந்திய அணி இலங்கை மற்றும் ஜிம்பாப்வே அணிகளுக்கு எதிராக ஒருநாள் மற்றும் டி20 தொடர்களில் விளையாட உள்ளது. இதைத் தொடர்ந்து ஆஸ்திரேலியாவுக்கு எதிராக ஐந்து போட்டிகள் கொண்ட டெஸ்ட் தொடரிலும் இந்திய அணி பங்கேற்க உள்ளது.
இந்தத் தொடர்களுக்கு இடையே வீரர்களின் உடல்தகுதி மற்றும் பணிச்சுமையைச் சரியான முறையில் நிர்வகிப்பது இந்திய அணிக்கு முக்கியமானதாக இருக்கும்.