டி20 உலகக் கோப்பைக்குப் பிறகு... முதல் சர்வதேச டி20 போட்டியில் களமிறங்கும் பும்ரா!

ஆப்கானிஸ்தான் கிரிக்கெட் அணி இந்தியாவில் 3 போட்டிகள் கொண்ட டி20 தொடரில் விளையாட உள்ளது. அதன்படி, இரு அணிகளுக்கும் இடையேயான முதல் டி20 போட்டி வரும் 13-ம் தேதியும், 2-வது போட்டி 15-ம் தேதியும், 3-வது போட்டி 17-ம் தேதியும் நடைபெற உள்ளன. 3 போட்டிகளும் டெல்லியில் நடைபெற உள்ளன.
இதற்கிடையில், ஆப்கானிஸ்தானுக்கு எதிரான டி20 தொடருக்கான இந்திய அணி நேற்று அறிவிக்கப்பட்டது. ஸ்ரேயாஸ் அய்யர் தலைமையிலான 15 வீரர்கள் கொண்ட அணியில் ஜஸ்பிரித் பும்ரா இடம்பெற்றுள்ளார்.
பும்ரா அணிக்கு திரும்பியுள்ளது இந்திய அணிக்கு கூடுதல் பலமாக பார்க்கப்படுகிறது. இருப்பினும், அவர் போட்டிகளில் களமிறங்குவது உடல் தகுதியை பொறுத்தே அமையும். இங்கிலாந்துக்கு எதிரான 3-வது ஒருநாள் போட்டியிலும், இலங்கையில் நடைபெற்ற சமீபத்திய டெஸ்ட் தொடரிலும் பும்ரா இடம்பெறவில்லை.
இந்நிலையில், டி20 உலகக் கோப்பைக்குப் பிறகு தனது முதல் சர்வதேச டி20 போட்டியில் பும்ரா களமிறங்குவாரா என்ற எதிர்பார்ப்பு ரசிகர்கள் மத்தியில் அதிகரித்துள்ளது.
ஸ்ரேயாஸ் அய்யர் (கேப்டன்), அபிஷேக் சர்மா, வைபவ் சூர்யவன்ஷி, சஞ்சு சாம்சன் (விக்கெட் கீப்பர்), இஷான் கிஷன் (விக்கெட் கீப்பர்), திலக் வர்மா (துணைக் கேப்டன்), ஷிவம் துபே, நிதிஷ் குமார், அக்சர் பட்டேல், வாஷிங்டன் சுந்தர், வருண் சக்ரவர்த்தி, ரவி பிஷ்னோய், ஜஸ்பிரித் பும்ரா, அர்ஷ்தீப் சிங், ஹர்ஷித் ராணா.