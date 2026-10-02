மீண்டும் தங்கம் வெல்லுமா இந்தியா? - பாகிஸ்தானுடன் நாளை பலப்பரீட்சை!

சென்னை,
ஆசிய விளையாட்டுப் போட்டியில் கிரிக்கெட் பிரிவின் இறுதிப்போட்டி நாளை (சனிக்கிழமை) நடைபெறுகிறது. தங்கப் பதக்கத்துக்கான போட்டியில் நடப்பு சாம்பியனான இந்தியா, பாகிஸ்தானை எதிர்கொள்கிறது.
ஸ்ரேயாஸ் அய்யர் தலைமையிலான இந்திய அணி, மீண்டும் ஆசிய விளையாட்டுப் போட்டியில் சாம்பியன் பட்டத்தை வெல்லும் முனைப்புடன் களமிறங்குகிறது.
மகளிர் கிரிக்கெட் அணியைத் தொடர்ந்து ஆண்கள் அணியும் தங்கப் பதக்கத்தை கைப்பற்றுமா என்ற எதிர்பார்ப்பு ரசிகர்கள் மத்தியில் அதிகரித்துள்ளது.
அரையிறுதிப் போட்டியில் இலங்கை அணியை வெறும் 45 ரன்களுக்கு சுருட்டிய இந்திய அணி, பின்னர் எளிதாக வெற்றி பெற்று இறுதிப்போட்டிக்கு முன்னேறியது.
இதனால் பேட்டிங் மற்றும் பந்துவீச்சு என இரு துறைகளிலும் இந்திய அணி நல்ல நிலையில் இருப்பதால், இறுதிப்போட்டியிலும் நம்பிக்கையுடன் களமிறங்குகிறது.
இந்தியா - பாகிஸ்தான் அணிகள் இதுவரை 17 டி20 போட்டிகளில் நேருக்கு நேர் மோதியுள்ளன. இதில் இந்தியா 14 போட்டிகளிலும், பாகிஸ்தான் 3 போட்டிகளிலும் வெற்றி பெற்றுள்ளன.
இரு அணிகளும் கடைசியாக கடந்த பிப்ரவரி 15-ஆம் தேதி உலகக் கோப்பையில் மோதின. அந்தப் போட்டியில் இந்திய அணி 61 ரன்கள் வித்தியாசத்தில் வெற்றி பெற்றது.
நாளைய இறுதிப்போட்டி இரு அணிகளுக்கும் இடையிலான 18-வது டி20 போட்டியாக அமைகிறது.
போட்டி: இந்தியா - பாகிஸ்தான், தங்கப் பதக்கத்துக்கான இறுதிப்போட்டி
நாள்: சனிக்கிழமை
நேரம்: இந்திய நேரப்படி காலை 10 மணி
நேரலை: சோனி ஸ்போர்ட்ஸ் சேனல்கள்
இதற்கு முன்னதாக, அதிகாலை 5.30 மணிக்கு நடைபெறும் வெண்கலப் பதக்கத்துக்கான போட்டியில் இலங்கை - வங்காளதேசம் அணிகள் மோதுகின்றன.
இந்திய அணி தங்கப் பதக்கத்தை தக்கவைத்துக்கொள்ளுமா அல்லது பாகிஸ்தான் புதிய சாம்பியனாக உருவெடுக்குமா என்பதற்கு இறுதிப்போட்டியில் விடை கிடைக்கும்.