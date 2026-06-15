பாகிஸ்தானுக்கு எதிரான ஆட்டத்தில் உலக சாதனை படைத்த தீப்தி சர்மா

மகளிர் டி20 உலகக் கோப்பை 2026 தொடரில், இந்தியா மற்றும் பாகிஸ்தான் அணிகள் நேற்று மோதின. இங்கிலாந்தில் உள்ள எட்ஜ்பாஸ்டன் மைதானத்தில் நடைபெற்ற இந்த ஆட்டத்தில் இந்திய அணி 64 ரன்கள் வித்தியாசத்தில் அபார வெற்றி பெற்று அசத்தியது. டாஸ் வென்று முதலில் பேட்டிங் செய்த இந்திய அணி, பாகிஸ்தானுக்கு 171 என்ற சவாலான இலக்கை நிர்ணயித்தது.
இலக்கை நோக்கி களமிறங்கிய பாகிஸ்தான் அணியை தனது துல்லியமான ஆப்-ஸ்பின் பந்துவீச்சால் தீப்தி சர்மா நிலைகுலைய செய்தார். தனது 4 ஓவர்களில் வெறும் 10 ரன்கள் மட்டுமே விட்டுக்கொடுத்து 5 விக்கெட்டுகளை கைப்பற்றிய அவர், பாகிஸ்தான் அணியின் பேட்டிங் வரிசையை சிதறடித்தார்.
இந்த 5 விக்கெட்டுகளின் மூலம், தீப்தி சர்மா சர்வதேச மகளிர் டி20 கிரிக்கெட்டில் புதிய உலக சாதனையை படைத்துள்ளார். இதற்கு முன்பு தாய்லாந்தின் திபாச்சா புத்தவாங் வசம் இருந்த அதிக விக்கெட்டுகள் சாதனையை முறியடித்த தீப்தி, தற்போது சர்வதேச மகளிர் டி20 போட்டிகளில் 166 விக்கெட்டுகளுடன் அதிக விக்கெட்டுகள் வீழ்த்திய பந்துவீச்சாளர் என்ற பெருமையை பெற்றுள்ளார்.
பந்துவீச்சாளர் விக்கெட்டுகள்
தீப்தி சர்மா(இந்தியா) 166 விக்கெட்டுகள்
திபாச்சா புத்தவாங்(தாய்லாந்து) 165 விக்கெட்டுகள்
ஹென்றிட் இஷிம்வே(ருவாண்டா) 160 விக்கெட்டுகள்
மேகன் ஷட்(ஆஸ்திரேலியா) 152 விக்கெட்டுகள்
பாகிஸ்தானுக்கு எதிரான முக்கியமான உலகக் கோப்பை போட்டியில் 5 விக்கெட்டுகள் வீழ்த்தி இந்திய அணியின் வெற்றிக்கு முக்கிய காரணமாக இருந்ததோடு, உலக சாதனையையும் கைப்பற்றிய தீப்தி சர்மா, இந்திய மகளிர் கிரிக்கெட் வரலாற்றில் மேலும் ஒரு பொற்கால அத்தியாயத்தை எழுதியுள்ளார். அவரது இந்த சாதனை இந்திய ரசிகர்களிடையே பெரும் மகிழ்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது.