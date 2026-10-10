249 ரன்கள் எடுத்தும் தோல்வி... இந்திய பந்துவீச்சை விமர்சித்த கவாஸ்கர்

வெஸ்ட் இண்டீஸ் அணிக்கு எதிரான 2-வது டி20 போட்டியில் இந்திய அணி 249 ரன்கள் குவித்தும் தோல்வியைத் தழுவியது. 250 ரன்கள் என்ற இலக்கை வெஸ்ட் இண்டீஸ் அணி எளிதாக எட்டியதால், இந்திய அணியின் பந்துவீச்சு குறித்து விமர்சனங்கள் எழுந்துள்ளன.
இந்த நிலையில், இந்திய பந்துவீச்சாளர்களின் செயல்பாடு குறித்து முன்னாள் வீரர் சுனில் கவாஸ்கர் கேள்வி எழுப்பியுள்ளார்.
இந்த போட்டியில் இந்திய பேட்டர்கள் சிறப்பாக செயல்பட்டு 249 ரன்கள் குவித்தனர். ஆனால், அந்த ஸ்கோரை தடுத்து நிறுத்த முடியாமல் இந்திய பந்துவீச்சாளர்கள் தடுமாறினர்.
இதுகுறித்து பேசிய சுனில் கவாஸ்கர், “ இந்திய அணி 235 முதல் 240 ரன்கள் வரை எடுக்கும் என்று நினைத்தேன். ஆனால், அதைவிட 9 ரன்கள் அதிகமாக இந்திய அணி எடுத்தது. எனவே, பேட்டர்களைக் குறை கூற முடியாது. அவர்கள் குறைவான ரன்களையே எடுத்தார்கள் என்றும் சொல்ல முடியாது. பந்துவீச்சாளர்கள் எப்படிப் பந்துவீசியிருக்க வேண்டுமோ, அப்படி வீசவில்லை என்பது தெளிவாகத் தெரிகிறது” என்று கூறினார்.
போட்டிக்குப் பிறகு பேசிய இந்திய கேப்டன் ஸ்ரேயாஸ் ஐயர், மைதானத்தில் நிலவிய பனிப்பொழிவு பந்துவீச்சாளர்களுக்கு சவாலாக அமைந்ததாக தெரிவித்தார். இருப்பினும், வெஸ்ட் இண்டீஸ் பேட்டர்கள் சிறப்பாக விளையாடியதாகவும் கூறினார்.
இதனையடுத்து, அடுத்த போட்டியில் இந்திய பந்துவீச்சாளர்கள் எவ்வாறு மீண்டு வருவார்கள் என்ற எதிர்பார்ப்பு ரசிகர்களிடையே ஏற்பட்டுள்ளது.