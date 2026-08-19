கிரிக்கெட்

இங்கிலாந்து - பாகிஸ்தான் டெஸ்ட்: மழையால் ஆட்டம் பாதிப்பு

டாஸ் வென்ற இங்கிலாந்து முதலில் பந்து வீச்சை தேர்வு செய்தது.
இங்கிலாந்து - பாகிஸ்தான் டெஸ்ட்: மழையால் ஆட்டம் பாதிப்பு
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லீட்ஸ்,

இங்கிலாந்து சுற்றுப்பயணம் மேற்கொண்டுள்ள பாகிஸ்தான் கிரிக்கெட் அணி 3 போட்டிகள் கொண்ட டெஸ்ட் தொடரில் விளையாடி வருகிறது.

அதன்படி, இரு அணிகளுக்கும் இடையேயான முதல் டெஸ்ட் இன்று தொடங்கி நடைபெற்று வருகிறது. இதில் டாஸ் வென்ற இங்கிலாந்து முதலில் பந்து வீச்சை தேர்வு செய்தது.

மழையால் ஆட்டம் பாதிப்பு

இதையடுத்து களமிறங்கிய பாகிஸ்தான் 2 விக்கெட்டுகள் இழப்பிற்கு 23 ரன்கள் எடுத்திருந்த நிலையில் மழை குறுக்கிட்டது. இதனால் ஆட்டம் தடைபட்டுள்ளது. பாகிஸ்தான் வீரர்கள் அப்துல்லா 12 ரன்னிலும், இமாம் 5 ரன்னிலும் களத்தில் உள்ளனர். இங்கிலாந்து தரப்பில் ராபின்சன் 2 விக்கெட்டுகளை வீழ்த்தியுள்ளார்.

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