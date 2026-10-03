ஆசிய விளையாட்டில் தங்கம் வென்ற இந்திய கிரிக்கெட் அணி - ஜனாதிபதி திரவுபதி முர்மு வாழ்த்து!

புதுடெல்லி,
ஆசிய விளையாட்டுப் போட்டியில் தங்கப் பதக்கம் வென்ற இந்திய ஆண்கள் கிரிக்கெட் அணிக்கு ஜனாதிபதி திரவுபதி முர்மு வாழ்த்து தெரிவித்துள்ளார்.
ஜப்பானின் நிஷினில் நடைபெற்ற ஆசிய விளையாட்டுப் போட்டியின் ஆண்கள் கிரிக்கெட் இறுதிப் போட்டியில், இந்திய அணி பாகிஸ்தானை 19 ரன்கள் வித்தியாசத்தில் வீழ்த்தி தங்கப் பதக்கத்தை வென்றது. இதன் மூலம் ஆசிய விளையாட்டுப் போட்டிகளில் இந்திய ஆண்கள் கிரிக்கெட் அணி தங்கப் பதக்கத்தை தக்கவைத்து கொண்டது.
இந்திய அணியின் வெற்றியைத் தொடர்ந்து, ஜனாதிபதி திரவுபதி முர்மு தனது எக்ஸ் தளப் பதிவில் வாழ்த்து தெரிவித்துள்ளார்.
அவர் தனது பதிவில் கூறியதாவது:
“தங்கப் பதக்கம் வென்று, ஆசிய விளையாட்டுப் போட்டியின் சாம்பியன் பட்டத்தை வெற்றிகரமாகத் தக்கவைத்துக் கொண்ட இந்திய ஆண்கள் கிரிக்கெட் அணிக்கு எனது மனமார்ந்த வாழ்த்துகள். இந்திய ஆண்கள் மற்றும் பெண்கள் என இரு கிரிக்கெட் அணிகளும் ஆசிய விளையாட்டுப் போட்டிகளில் சாம்பியன் பட்டம் வென்றிருப்பது இந்த வெற்றியை மேலும் சிறப்பாக்குகிறது
உங்களின் இந்த வெற்றி, ஒவ்வொரு இந்தியரின் இதயத்தையும் மகிழ்ச்சியாலும் பெருமையாலும் நிரப்பியுள்ளது’ என்று தெரிவித்துள்ளார்.