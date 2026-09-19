கிரிக்கெட்

இந்தியா-வெஸ்ட்இண்டீஸ் போட்டியை காண ரசிகர்கள் ஆர்வம்... 24 மணி நேரத்தில் விற்றுத் தீர்ந்த டிக்கெட்டுகள்!

முதல் ஒருநாள் போட்டி வரும் செப்டம்பர் 27-ம் தேதி கேரள மாநிலம் திருவனந்தபுரத்தில் நடைபெறுகிறது.
ஒருநாள் போட்டி
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புதுடெல்லி,

வெஸ்ட்இண்டீஸ் அணிக்கு எதிரான முதல் ஒருநாள் போட்டிக்கான டிக்கெட்டுகள் விற்பனை தொடங்கிய 24 மணி நேரத்திலேயே முழுவதுமாக விற்றுத் தீர்ந்துள்ளன.

திருவனந்தபுரம் போட்டி

இந்தியாவுக்கு சுற்றுப்பயணம் மேற்கொள்ளும் வெஸ்ட்இண்டீஸ் அணி, 3 ஒருநாள் மற்றும் 5 டி20 போட்டிகள் கொண்ட தொடரில் விளையாடுகிறது.

முதல் ஒருநாள் போட்டி வரும் செப்டம்பர் 27-ம் தேதி கேரள மாநிலம் திருவனந்தபுரத்தில் நடைபெறுகிறது. இந்த போட்டிக்கான டிக்கெட் விற்பனை தொடங்கிய நிலையில், 24 மணி நேரத்திற்குள் அனைத்து டிக்கெட்டுகளும் விற்றுத் தீர்ந்துள்ளன.

போட்டி அட்டவணை

இந்தியா - வெஸ்ட்இண்டீஸ் அணிகள் இடையிலான ஒருநாள் போட்டிகள் செப்டம்பர் 27, 30 மற்றும் அக்டோபர் 3 ஆகிய தேதிகளில் நடைபெறுகின்றன.

இதனைத் தொடர்ந்து 5 போட்டிகள் கொண்ட டி20 தொடர் அக்டோபர் 6, 9, 11, 14 மற்றும் 17 ஆகிய தேதிகளில் நடைபெறுகிறது.

இந்திய ஒருநாள் அணி

கில் (கேப்டன்), ரோகித் சர்மா, விராட் கோலி, ருதுராஜ் கெய்க்வாட், யஷஸ்வி ஜெய்ஸ்வால், லோகேஷ் ராகுல், துருவ் ஜூரெல், நிதிஷ் குமார் ரெட்டி, ரவீந்திர ஜடேஜா, குல்தீப் யாதவ், பிரசித் கிருஷ்ணா, குர்னூர் பிரார், முகமது சிராஜ், முகமது நபி, ஆயுஷ் பதோனி.

இந்திய டி20 அணி

ஷ்ரேயாஸ் அய்யர் (கேப்டன்), அபிஷேக் சர்மா, வைபவ் சூர்யவன்ஷி, இஷான் கிஷன், சஞ்சு சாம்சன், திலக் வர்மா, சிவம் துபே, குல்தீப் யாதவ், அக்சர் படேல், வாஷிங்டன் சுந்தர், ரவி பிஷ்னோய், நிதிஷ் குமார் ரெட்டி, அர்ஷ்தீப் சிங், பிரின்ஸ் யாதவ், மயங்க் யாதவ்.

முதல் ஒருநாள் போட்டிக்கான டிக்கெட்டுகள் ஒரே நாளில் விற்றுத் தீர்ந்திருப்பது, இந்த தொடரை காண ரசிகர்கள் மத்தியில் ஏற்பட்டுள்ள எதிர்பார்ப்பை காட்டுகிறது.

கிரிக்கெட்
இந்தியா
India
West Indies
டிக்கெட்
வெஸ்ட்இண்டீஸ்
India vs West Indies
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Daily Thanthi
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