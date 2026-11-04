முதலாவது ஒருநாள் போட்டி: டாஸ் வென்ற இந்திய அணி பந்துவீச்சு தேர்வு

இந்திய கிரிக்கெட் அணி நியூசிலாந்தில் சுற்றுப்பயணம் மேற்கொண்டு விளையாடி வருகிறது. 20 ஓவர் தொடரை 3-2 என்ற கணக்கில் கைப்பற்றிய இந்திய அணி அடுத்ததாக 5 போட்டிகள் கொண்ட ஒரு நாள் தொடரில் பங் கேற்கிறது.
இதன்படி இந்தியா- நியூசிலாந்து இடையிலான முதலாவது ஒரு நாள் போட்டி ஆக்லாந்தில் உள்ள ஈடன்பார்க் ஸ்டேடியத்தில் இன்று (புதன்கிழமை) நடக்கிறது.
இந்த போட்டிக்கான டாஸ் போடப்பட்டது. அதில் டாஸ் வென்ற இந்திய அணியின் கேப்டன் கில் பந்துவீச்சை தேர்வு செய்தார் . அதன்படி நியூசிலாந்து அணி முதலில் பேட்டிங் செய்கிறது.
கில் , ரோஹித் சர்மா, விராட் கோலி, ஷ்ரேயாஸ் ஐயர், அக்சர் படேல், கே.எல். ராகுல் , நமன் திர், அன்ஷுல் கம்போஜ், ஆக்கிப் நபி, குர்னூர் ப்ரார், அர்ஷ்தீப் சிங்.
டிம் சீபர்ட், வில் யங், ஹென்றி நிக்கோல்ஸ், டேரில் மிட்செல், டாம் லாதம்(விக்கெட் கீப்பர்), கிளென் பிலிப்ஸ், மிட்செல் சாண்ட்னர், நாதன் ஸ்மித், கைல் ஜேமிசன், ஜேக்கப் டபி, பிளேயர் டிக்னர்