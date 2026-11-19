இந்தியா – நியூசிலாந்து அணிகளுக்கு இடையிலான முதல் டெஸ்ட் கிரிக்கெட் போட்டி நவம்பர் 19ஆம் தேதி வெலிங்டனில் உள்ள பேசின் ரிசர்வ் மைதானத்தில் தொடங்கியுள்ளது. இரண்டு போட்டிகள் கொண்ட டெஸ்ட் தொடரின் முதல் ஆட்டத்தில் டாஸ் வென்ற இந்திய அணியின் கேப்டன் சுப்மன் கில் முதலில் பந்துவீச்சைத் தேர்வு செய்தார்.
இந்திய அணியின் பந்துவீச்சைத் தொடங்கிய ஜஸ்பிரித் பும்ரா முதல் ஓவரிலேயே நியூசிலாந்து கேப்டன் டாம் லாதமை வீழ்த்தி அதிர்ச்சி கொடுத்தார். பும்ராவின் பந்தை எதிர்கொள்ள முடியாமல் லாதம் ரன் எதுவும் எடுக்காமல் ஆட்டமிழந்தார்.
இதனால் நியூசிலாந்து அணி ஆரம்பத்திலேயே தடுமாறியது. தொடர்ந்து களமிறங்கிய டெவான் கான்வே 4 ரன்களில் அன்ஷுல் கம்போஜ் பந்துவீச்சில் ரிஷப் பண்ட்டிடம் கேட்ச் கொடுத்து வெளியேறினார்.
அடுத்து வந்த ரச்சின் ரவீந்திரா நிதானமாக விளையாட முயற்சி செய்தார். அவர் 50 பந்துகளில் 15 ரன்கள் எடுத்த நிலையில் ஆகாஷ் தீப் பந்துவீச்சில் ரிஷப் பண்ட்டிடம் கேட்ச் கொடுத்து ஆட்டமிழந்தார்.
தொடர்ந்து களமிறங்கிய டேரில் மிட்செல் 8 பந்துகளில் ஒரு ரன் மட்டுமே எடுத்து பும்ரா பந்துவீச்சில் யஷஸ்வி ஜெய்ஸ்வாலிடம் கேட்ச் கொடுத்தார்.
இதனால் நியூசிலாந்து அணி 52 ரன்களுக்குள் 4 முக்கிய விக்கெட்டுகளை இழந்து நெருக்கடியில் சிக்கியது.
மதிய உணவு இடைவேளைக்குப் பிறகு மீண்டும் பந்துவீச வந்த பும்ரா, டாம் பிளண்டெல் விக்கெட்டையும் கைப்பற்றினார். 22 பந்துகளைச் சந்தித்து 5 ரன்கள் எடுத்திருந்த பிளண்டெல், பும்ரா பந்துவீச்சில் ஷுப்மன் கில்லிடம் கேட்ச் கொடுத்து வெளியேறினார்.
இதன் மூலம் பும்ரா இந்தப் போட்டியில் தனது மூன்றாவது விக்கெட்டைக் கைப்பற்றினார். நீண்ட நாட்களுக்குப் பிறகு டெஸ்ட் கிரிக்கெட்டில் விளையாடும் பும்ரா, தனது வருகையை சிறப்பாகப் பதிவு செய்துள்ளார்.
ஒருபுறம் விக்கெட்டுகள் சரிந்தாலும் மறுபுறம் ஹென்றி நிக்கோல்ஸ் பொறுப்புடன் விளையாடினார். இந்திய வேகப்பந்து வீச்சாளர்களின் பந்துவீச்சை நிதானமாக எதிர்கொண்ட அவர், அவ்வப்போது பவுண்டரிகளையும் விளாசினார்.
பேசின் ரிசர்வ் மைதானத்தில் ஏற்கெனவே சிறப்பான சாதனைகளை வைத்துள்ள நிக்கோல்ஸ், இந்தப் போட்டியிலும் தனது அனுபவத்தை வெளிப்படுத்தினார். இந்திய அணியின் பந்துவீச்சுக்கு எதிராக விக்கெட்டை இழக்காமல் நிலைத்து நின்று ரன்கள் சேர்த்தார்.
ஹென்றி நிக்கோல்ஸ் மற்றும் கிளென் பிலிப்ஸ் இருவரும் இணைந்து சிறப்பான ஆட்டத்தை வெளிப்படுத்தினர். இருவரும் நிதானமாகவும் அதே நேரத்தில் தேவையான நேரங்களில் அதிரடியாகவும் விளையாடி இந்திய பந்துவீச்சாளர்களின் நெருக்கடியைக் குறைத்தனர்.
நிக்கோல்ஸ் சிறப்பாக விளையாடி சதத்தைப் பதிவு செய்தார். பிலிப்ஸும் அரைசதம் அடித்தார். இந்திய பந்துவீச்சாளர்களுக்குச் சவாலாக விளங்கினார்.
முதல் நாள் முடிவில் நியூசிலாந்து அணி 5 விக்கெட் இழப்பிற்கு 243 ரன்கள் எடுத்துள்ளது. ஹென்றி நிக்கோல்ஸ் 113 ரன்கள் , கிளென் பிலிப்ஸ் 94 ரன்களுடன் ஆட்டமிழக்காமல் களத்தில் உள்ளனர்.இந்திய அணியில் பும்ரா 3 விக்கெட்டுகளை வீழ்த்தினார்.