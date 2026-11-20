இந்தியா – நியூசிலாந்து அணிகள் இடையிலான முதல் டெஸ்ட் கிரிக்கெட் போட்டி வெலிங்டனில் உள்ள பேசின் ரிசர்வ் மைதானத்தில் நடைபெற்று வருகிறது. இந்தப் போட்டியில் டாஸ் வென்ற இந்திய அணி முதலில் பந்துவீச்சைத் தேர்வு செய்தது. இதையடுத்து முதல் இன்னிங்சை தொடங்கிய நியூசிலாந்து அணிக்கு இந்திய வேகப்பந்து வீச்சாளர்கள் ஆரம்பத்திலேயே கடும் நெருக்கடி கொடுத்தனர். குறிப்பாக ஜஸ்பிரித் பும்ரா தனது துல்லியமான பந்துவீச்சால் நியூசிலாந்து கேப்டன் டாம் லாதமை ரன் ஏதுமின்றி வெளியேற்றினார். தொடர்ந்து டெவான் கான்வே 4 ரன்களில் அன்ஷுல் கம்போஜ் பந்துவீச்சில் ஆட்டமிழந்தார்.
அடுத்தடுத்து விக்கெட்டுகள் சரிந்ததால் நியூசிலாந்து அணி பெரிய சரிவைச் சந்தித்தது. ரச்சின் ரவீந்திரா 15 ரன்களிலும், டேரில் மிட்செல் 1 ரன்னிலும், டாம் பிளண்டெல் 5 ரன்களிலும் ஆட்டமிழந்தனர். இதனால் அந்த அணி 70 ரன்களுக்குள் 5 விக்கெட்டுகளை இழந்து தடுமாறியது. இந்திய அணி முதல் இன்னிங்சிலேயே நியூசிலாந்தை குறைந்த ரன்களில் கட்டுப்படுத்தும் என்று எதிர்பார்க்கப்பட்டது.
ஆனால் 6-வது விக்கெட்டுக்கு களமிறங்கிய கிளென் பிலிப்ஸ், ஏற்கனவே களத்தில் இருந்த ஹென்றி நிக்கோல்ஸ் உடன் இணைந்து சிறப்பான ஆட்டத்தை வெளிப்படுத்தினார். இருவரும் விக்கெட்டைப் பறிகொடுக்காமல் நிதானமாகவும் அதிரடியாகவும் ரன்கள் சேர்த்தனர். இந்திய பந்துவீச்சாளர்களின் வேகம் மற்றும் சுழற்பந்துவீச்சைச் சமாளித்த இந்த ஜோடி, படிப்படியாக அணியின் ஸ்கோரை உயர்த்தியது. இருவரும் இணைந்து 6-வது விக்கெட்டுக்கு 216 ரன்கள் சேர்த்தனர். இது நியூசிலாந்து அணியின் இன்னிங்ஸில் மிக முக்கியமான பார்ட்னர்ஷிப்பாக அமைந்தது.
சிறப்பாக விளையாடிய கிளென் பிலிப்ஸ் 216 பந்துகளை எதிர்கொண்டு 118 ரன்கள் எடுத்தார். இதில் 14 பவுண்டரிகள் அடங்கும். சதம் அடித்து அணிக்கு வலுசேர்த்த அவர், ஆகாஷ் தீப் பந்துவீச்சில் ஆட்டமிழந்தார். மறுமுனையில் நிலைத்து நின்று விளையாடிய ஹென்றி நிக்கோல்ஸ் தனது அனுபவத்தை வெளிப்படுத்தினார். அவர் 335 பந்துகளில் 175 ரன்கள் குவித்தார். இதில் 16 பவுண்டரிகள் அடங்கும். கடைசி வரை ஆட்டமிழக்காமல் இருந்த அவர் நியூசிலாந்து அணியின் ஸ்கோரை உயர்த்துவதில் முக்கியப் பங்காற்றினார்.
தொடர்ந்து களமிறங்கிய நியூசிலாந்து வீரர்களில் நாதன் ஸ்மித் 14 ரன்களும், கைல் ஜேமிசன் 11 ரன்களும் எடுத்தனர். மேட் ஹென்றி 1 ரன்னில் வெளியேறினார். கடைசி விக்கெட்டாக ஜேக்கப் டஃபி 4 ரன்களில் ஆட்டமிழந்தார். இதனால் நியூசிலாந்து அணி முதல் இன்னிங்சில் 121 ஓவர்களில் 368 ரன்களுக்கு அனைத்து விக்கெட்டுகளையும் இழந்தது.
இந்திய அணியின் பந்துவீச்சில் ஜஸ்பிரித் பும்ரா 4 விக்கெட்டுகளை வீழ்த்தி அசத்தினார். ஆகாஷ் தீப் 3 விக்கெட்டுகளையும், அன்ஷுல் கம்போஜ் 2 விக்கெட்டுகளையும் கைப்பற்றினர். பிரசித் கிருஷ்ணா ஒரு விக்கெட் எடுத்தார்.