புதுடெல்லி,
நியூசிலாந்துக்கு எதிரான முதல் டெஸ்ட் போட்டி டிரா ஆனநிலையில், உலக டெஸ்ட் சாம்பியன்ஷிப் புள்ளிப்பட்டியலில் இந்தியாவுக்கு பின்னடைவு ஏற்பட்டுள்ளது.
வெலிங்டனில் நடைபெற்ற முதல் டெஸ்ட் போட்டியில் நியூசிலாந்து தனது முதல் இன்னிங்ஸில் 368 ரன்கள் குவித்தது. இதையடுத்து
இந்திய அணி முதல் இன்னிங்சில் 720 ரன்கள் குவித்து டிக்ளேர் செய்தது. இதன் மூலம் 352 ரன்கள் முன்னிலை பெற்ற இந்திய அணி, நியூசிலாந்தின் 2-வது இன்னிங்சில் 119 ரன்களுக்கு 2 விக்கெட்டுகளை வீழ்த்தி வெற்றியை எதிர்நோக்கியது.
ஆனால், டேரில் மிட்செல் மற்றும் கிளென் பிலிப்ஸ் ஆகியோர் நிதானமாக விளையாடி இந்திய அணியின் வெற்றி வாய்ப்பை தடுத்தனர். நியூசிலாந்து அணி 239 ரன்களுக்கு 5 விக்கெட்டுகளை இழந்திருந்தநிலையில், போட்டி டிரா ஆனது.
இந்த டிராவின் மூலம் உலக டெஸ்ட் சாம்பியன்ஷிப் புள்ளிகள் பட்டியலில் இந்தியாவின் புள்ளி சதவீதம் 51.52-ல் இருந்து 50 ஆக குறைந்துள்ளது. 12 போட்டிகளில் 5 வெற்றி, 4 தோல்வி, 3 டிராவுடன் இந்தியா 4-வது இடத்தில் உள்ளது.
இந்தியா - நியூசிலாந்து அணிகள் மோதும் 2-வது மற்றும் கடைசி டெஸ்ட் போட்டி நவம்பர் 27-ம் தேதி கிறைஸ்ட்சர்ச்சில் தொடங்க உள்ளது. இதில் இந்திய அணி வெற்றியை நோக்கி களமிறங்கும்.