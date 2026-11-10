தொடர் மழை... இந்தியா - நியூசிலாந்து 3-வது ஒருநாள் போட்டி ரத்து

இந்தியா – நியூசிலாந்து அணிகளுக்கு இடையிலான மூன்றாவது ஒருநாள் கிரிக்கெட் போட்டி, தொடர்ந்து பெய்த மழை காரணமாக ஒரு பந்து கூட வீசப்படாமல் கைவிடப்பட்டது.
நியூசிலாந்தின் ஹாமில்டனில் உள்ள செடான் பார்க் மைதானத்தில் செவ்வாய்க்கிழமை (நவம்பர் 10) இந்தப் போட்டி நடைபெறுவதாக இருந்தது. ஆனால், போட்டி தொடங்குவதற்கு முன்பே மழை குறுக்கிட்டதால் ஆட்டம் தாமதமானது. பின்னர் மழை சற்று நின்றதால் டாஸ் போடப்பட்டது. டாஸ் வென்ற இந்திய அணியின் கேப்டன் சுப்மன் கில் முதலில் பந்துவீச்சைத் தேர்வு செய்தார்.
தொடர்ந்து மழை பெய்ததால் போட்டி 40 ஓவர்களாகக் குறைக்கப்பட்டது. மைதானத்தின் ஆடுகளம் மற்றும் வெளிப்புறப் பகுதியைத் தயார்படுத்துவதற்காகப் பணிகள் நடைபெற்றன. இருப்பினும், மீண்டும் மழை பெய்ததால் ஆட்டத்தைத் தொடங்க முடியவில்லை. பலமுறை நடுவர்கள் மைதானத்தை ஆய்வு செய்தும் சாதகமான சூழல் அமையாததால், இறுதியில் போட்டி கைவிடப்படுவதாக அறிவிக்கப்பட்டது.
இந்தத் தொடரின் முதல் போட்டியில் இந்திய அணி டக்வொர்த் லூயிஸ் முறையில் 5 விக்கெட் வித்தியாசத்தில் வெற்றி பெற்றது. இரண்டாவது போட்டியிலும் மழையால் ஆட்டம் பாதிக்கப்பட்ட நிலையில், இந்திய அணி 4 ரன்கள் வித்தியாசத்தில் வெற்றி பெற்றது.
தற்போது மூன்றாவது போட்டி மழையால் கைவிடப்பட்டதால் இந்தியா 2-0 என்ற கணக்கில் முன்னிலையில் உள்ளது. இதன் மூலம் மீதமுள்ள இரண்டு போட்டிகளிலும் தோல்வியடைந்தாலும் இந்திய அணியால் தொடரை இழக்க முடியாது.