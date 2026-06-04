நியூசிலாந்தில் சுற்றுப்பயணம் செய்து 12 சர்வதேச போட்டியில் ஆடும் இந்தியா

ஆக்லாந்து,
நியூசிலாந்து கிரிக்கெட் வாரியம், தங்கள் அணி உள்ளூரில் கோடைகாலத் தில் விளையாடும் போட்டி அட்டவணையை வெளியிட்டுள்ளது. இதன்படி இந்திய அணி அக்டோபர், நவம்பர் மாதங்களில் நியூசிலாந்தில் சுற்றுப்பயணம் மேற்கொண்டு 5 ஒரு நாள், ஐந்து 20 ஓவர் போட்டி மற்றும் 2 டெஸ்ட் என மொத்தம் 12 சர்வதேச போட்டிகளில் ஆடுகிறது. வெளிநாட்டு அணி நியூசிலாந்து மண்ணில் ஒரே தொடரில் 12 ஆட்டங்களில் ஆடுவது இதுவே முதல் முறையாகும்.
இந்தியா-நியூசிலாந்து இடையிலான முதலாவது 20 ஓவர் போட்டி அக்டோ? பர் 22-ந்தேதி கிறைஸ்ட்சர்ச்சில் நடக்கிறது. எஞ்சிய ஆட்டங்கள் அக்.24, 27,30, நவ.1 ஆகிய தேதிகளில் நடக்கிறது.
இதே போல் ஒரு நாள் ஆட்டங் கள் நவ.4, 7, 10, 13, 15 ஆகிய தேதிகளில் நடைபெறுகிறது. டெஸ்ட் போட்டிகள் வெலிங்டன் (நவ.19-23), கிறைஸ்ட்சர்ச் (நவ.27- டிச.1) ஆகிய இடங்களில் நடக்கிறது.