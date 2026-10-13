இந்தியாவுக்கு எதிரான 2-வது டி20 போட்டி: ரோவ்மன் பவல், ஷெர்பேன் ரூதர்போர்டுக்கு ஐசிசி எச்சரிக்கை

ராஞ்சி,
இந்தியாவுக்கு எதிரான 2-வது டி20 கிரிக்கெட் போட்டியில் ஐசிசியின் நடத்தை விதிகளை மீறியதாக வெஸ்ட் இண்டீஸ் அணியின் வீரர்கள் ரோவ்மன் பவல் மற்றும் ஷெர்பேன் ரூதர்போர்டுக்கு அதிகாரப்பூர்வ எச்சரிக்கை விடுக்கப்பட்டுள்ளது. மேலும், இருவருக்கும் தலா ஒரு குறைபாட்டுப் புள்ளி (Demerit Point) வழங்கப்பட்டுள்ளது.
ஜார்க்கண்ட் மாநிலம் ராஞ்சியில் நடைபெற்ற இந்தப் போட்டியின்போது இருவரும் வெவ்வேறு சம்பவங்களில் நடத்தை விதிகளை மீறியதாக சர்வதேச கிரிக்கெட் கவுன்சில் (ஐசிசி) தெரிவித்துள்ளது.
அதிரடி பேட்ஸ்மேனான ரோவ்மன் பவல், ஆட்டமிழந்த பிறகு தனது பேட்டால் பந்தைத் தட்டித் தூரமாக அடித்ததால் நடத்தை விதிகளை மீறியதாகக் குற்றம் சாட்டப்பட்டார்.
ஷெர்பேன் ரூதர்போர்ட், நடுவரின் முடிவுக்கு எதிராகக் கடுமையாக எதிர்ப்புத் தெரிவித்ததால் நடவடிக்கைக்கு உள்ளானார்.
இந்த இரு வீரர்கள் மீதான குற்றச்சாட்டுகளையும் கள நடுவர்களான ஜெயராமன் மதனகோபால் மற்றும் ரோஹன் பண்டிட் ஆகியோர் முன்வைத்தனர். மூன்றாவது நடுவரான நிதின் மேனன் மற்றும் நான்காவது நடுவரான வீரேந்தர் சர்மா ஆகியோரும் இந்த நடவடிக்கையில் பங்கேற்றனர். குற்றச்சாட்டுகளை இருவரும் ஏற்றுக்கொண்டதுடன், ஐசிசி விதித்த தண்டனைகளையும் ஒப்புக்கொண்டனர். இதனால், இந்த விவகாரத்தில் முறையான விசாரணை நடத்த வேண்டிய அவசியம் ஏற்படவில்லை.
ஐசிசியின் நடத்தை விதிகளின்படி, லெவல் 1 மீறல்கள் ஒப்பீட்டளவில் குறைந்த அளவிலான ஒழுங்கீனங்களாகக் கருதப்படுகின்றன. இருப்பினும், சர்வதேசப் போட்டிகளில் வீரர்கள் நடுவர்களின் முடிவுகளையும் விளையாட்டு உபகரணங்களையும் மதித்து நடந்துகொள்ள வேண்டும் என்பது கட்டாயமாகும். குறைபாட்டுப் புள்ளிகள் குறிப்பிட்ட காலத்திற்குள் சேரும்போது, வீரர்கள் மீது கூடுதல் ஒழுங்கு நடவடிக்கைகள் எடுக்கப்பட வாய்ப்புள்ளது.