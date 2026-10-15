இந்தியா-வெஸ்ட் இண்டீஸ் டி20 தொடர்; அதிக ரன் குவித்த டாப் 5 வீரர்கள் விவரம்

பெங்களூரு
இந்தியா-வெஸ்ட் இண்டீஸ் இடையேயான டி20 போட்டியில் அதிக ரன் குவித்த டாப் 5 வீரர்கள் விவரம் வெளியாகி உள்ளது.
இந்தியாவுக்கு வருகை தந்துள்ள வெஸ்ட் இண்டீஸ் கிரிக்கெட் அணி 5 போட்டிகள் கொண்ட 20 ஓவர் தொடரில் பங்கேற்றுள்ளது. இதில் முதலாவது மற்றும் 3-வது ஆட்டத்தில் இந்தியாவும், 2-வது மற்றும் 4-வது ஆட்டத்தில் வெஸ்ட் இண்டீசும் வெற்றி பெற்றன. இதனால், போட்டி 2-2 என சமனில் உள்ளது.
இந்நிலையில், இந்தியா-வெஸ்ட் இண்டீஸ் இடையேயான டி20 போட்டியில் அதிக ரன் குவித்த டாப் 5 வீரர்கள் விவரம் வெளியாகி உள்ளது.
இதில், முதல் இடத்தில் வெஸ்ட் இண்டீஸ் அணியின் கேப்டன் ஷாய் ஹோப் உள்ளார். அவர், 4 இன்னிங்ஸ்களில் விளையாடி 261 ரன்கள் எடுத்துள்ளார்.
அவற்றில் ஒரு சதமும், இரு அரை சதங்களும் அடங்கும். 2-வது போட்டியில் அவர், 45 பந்துகளில் சதம் அடித்தது, 250 என்ற பெரிய இலக்கை எளிதில் அடைய உதவியது. போட்டியிலும் அந்த அணி வெற்றி பெற்றது. நேற்றைய போட்டியில், ஹோப் அதிரடியாக விளையாடி, 102 ரன்கள் எடுத்ததும் அணி வெற்றி பெற உதவியது.
2-ம் இடத்திலும் வெஸ்ட் இண்டீஸ் அணியே உள்ளது. அதன் வீரர் ஷெர்பானே ரூதர்போர்டு 4 இன்னிங்ஸ்களில் விளையாடி 221 ரன்கள் குவித்துள்ளார். அவற்றில் 2 அரை சதங்கள் அடங்கும். அதிகபட்சம் 84 ரன்கள் எடுத்துள்ளார்.
3-ம் இடத்தில் இந்தியா உள்ளது. கேப்டன் ஸ்ரேயாஸ் அய்யர் 4 இன்னிங்ஸ்களில் விளையாடி 159 ரன்கள் எடுத்துள்ளார். அவர், முதல் போட்டியில் ஆட்டமிழக்காமல் சதம் (102) விளாசினார்.
4-ம் இடத்தில் இந்திய அணியின் விக்கெட் கீப்பரான இஷான் கிஷன் உள்ளார். சிறப்பாக விளையாடினார் என கூற முடியாவிட்டாலும் மொத்தம் 4 இன்னிங்ஸ்களில் விளையாடி 123 ரன்கள் குவித்துள்ளார். அதிகபட்சம் 43 ரன்கள் எடுத்துள்ளார்.
5-ம் இடத்தில் இந்தியாவின் அபிஷேக் சர்மா உள்ளார். இடது கை பேட்ஸ்மேனான அவர், 4 இன்னிங்ஸ்களில் விளையாடி 139 ரன்கள் எடுத்துள்ளார். அவற்றில் அரை சதம் (69) ஒன்றும் அடங்கும்.
போட்டித்தொடர் சமன் அடைந்துள்ள சூழலில், கோப்பை யாருக்கு என நிர்ணயிக்கும் 5-வது மற்றும் கடைசி 20 ஓவர் போட்டி நாளை மறுநாள் பெங்களூருவில் நடக்கிறது.