ஐபிஎல்: குஜராத்தின் வீறுநடையை தடுத்து நிறுத்துமா மும்பை? - இன்று மோதல்

அகமதாபாத்,
ஐபிஎல் கிரிக்கெட் தொடரில் இன்று நடைபெறும் விறுவிறுப்பான ஆட்டத்தில், வெற்றிகளைக் குவித்து வரும் சுப்மன் கில் தலைமையிலான குஜராத் அணியும், சரிவிலிருந்து மீளத் துடிக்கும் ஹர்திக் பாண்ட்யா தலைமையிலான மும்பை அணியும் மோதுகின்றன.
தொடரின் தொடக்கத்தில் பஞ்சாப் மற்றும் ராஜஸ்தான் அணிகளிடம் தோல்வியைத் தழுவிய குஜராத் அணி, டெல்லிக்கு எதிரான அந்த 'திரில்' வெற்றிக்குப் பிறகு அசுர பலம் பெற்றுள்ளது. கடைசி 2 பந்துகளில் 2 ரன்கள் தேவை என்ற இக்கட்டான நிலையில் டெல்லியை வீழ்த்தியது அந்த அணியின் தலையெழுத்தையே மாற்றியது.தொடர்ந்து லக்னோ மற்றும் கொல்கத்தா அணிகளைத் துவம்சம் செய்த குஜராத் அணி, தற்போது ஹாட்ரிக் வெற்றிகளுடன் உத்வேகத்தில் உள்ளது.
மறுபுறம், 5 முறை சாம்பியனான மும்பை அணியின் நிலை கவலைக்கிடமாக உள்ளது. முதல் போட்டியில் கொல்கத்தாவை வீழ்த்திய அந்த அணி, அதன் பிறகு விளையாடிய 4 போட்டிகளிலும் (டெல்லி, ராஜஸ்தான், பெங்களூரு, பஞ்சாப்) வரிசையாகத் தோல்வியடைந்தது.
தொடர் தோல்விகளால் அதிருப்தியில் உள்ள கேப்டன் ஹர்திக் பாண்ட்யா, அணியில் கடினமான முடிவுகள் எடுக்கப்படலாம் என வீரர்களுக்கு எச்சரிக்கை விடுத்துள்ளார். இன்றைய போட்டியில் சொதப்பினால் சில வீரர்களின் இடத்திற்கு ஆபத்து ஏற்பட வாய்ப்புள்ளது. இதற்கிடையே, காயத்தால் கடந்த போட்டியில் ஆடாத முன்னாள் கேப்டன் ரோகித் சர்மா இன்றைய ஆட்டத்தில் களமிறங்குவார் என எதிர்பார்க்கப்படுவது மும்பை ரசிகர்களுக்குப் பெரும் ஆறுதலாக அமைந்துள்ளது.
இன்று இரவு 7.30 மணிக்கு நடைபெறும் இந்த ஆட்டத்தில் குஜராத் அணியின் வெற்றியைத் தடுத்து, மும்பை அணி மீண்டும் வெற்றிப்பாதைக்குத் திரும்புமா? என்பதைப் பொறுத்திருந்து பார்ப்போம்.