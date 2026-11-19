இந்திய அணியின் நட்சத்திர வேகப்பந்துவீச்சாளர் ஜஸ்பிரித் பும்ரா, டெஸ்ட் கிரிக்கெட் வரலாற்றில் மற்றுமொரு மிகப்பெரிய சாதனையைப் படைத்துள்ளார். இந்திய அணிக்காக டெஸ்ட் போட்டிகளில் அதிக விக்கெட்டுகளை வீழ்த்திய பந்துவீச்சாளர்களின் வரலாற்றுப் பட்டியலில் முதல் 10 இடங்களுக்குள் பும்ரா இடம்பிடித்துள்ளார். இதன் மூலம் இந்திய அணியின் முன்னாள் வேகப்பந்துவீச்சாளர் ஜவகல் ஸ்ரீநாத்தின் சாதனையை அவர் முந்தியுள்ளார்.
பும்ரா இதுவரை இந்திய அணிக்காக டெஸ்ட் கிரிக்கெட்டில் 237 விக்கெட்டுகளை வீழ்த்தியுள்ளார். இதன் மூலம் இந்திய டெஸ்ட் வரலாற்றில் அதிக விக்கெட் வீழ்த்திய வீரர்களின் பட்டியலில் 10-வது இடத்திற்கு முன்னேறியுள்ளார். நீண்ட காலமாக இந்திய அணியின் வேகப்பந்துவீச்சு தூணாக விளங்கி வரும் பும்ரா, தனது தனித்துவமான பந்துவீச்சு ஆக்ஷன், துல்லியமான யார்க்கர்கள், அபாரமான வேகம் மற்றும் ஸ்விங் மூலம் உலகின் முன்னணி பேட்ஸ்மேன்களையும் திணறடித்து வருகிறார்.
குறிப்பாக, வெளிநாட்டு மைதானங்களிலும் தனது பந்துவீச்சுத் திறமையை நிரூபித்து இந்திய அணிக்குப் பல முக்கியமான வெற்றிகளைத் தேடித் தந்துள்ளார். காயங்களால் சில காலம் கிரிக்கெட்டிலிருந்து விலகியிருந்தபோதிலும் மீண்டும் வலுவான முறையில் திரும்பி வந்து சாதனைகளைப் படைத்து வருவது அவரது அர்ப்பணிப்பையும் திறமையையும் வெளிப்படுத்துகிறது.
இந்திய டெஸ்ட் கிரிக்கெட்டில் கபில் தேவ், அனில் கும்ப்ளே, ரவிச்சந்திரன் அஸ்வின், ஜாகீர் கான், ஹர்பஜன் சிங் போன்ற ஜாம்பவான்களின் வரிசையில் தற்போது பும்ராவும் தனது பெயரைப் பதிவு செய்துள்ளார். 237 விக்கெட்டுகளுடன் முதல் 10 இடங்களுக்குள் நுழைந்துள்ள அவர், எதிர்காலத்தில் இன்னும் பல சாதனைகளைப் படைப்பார் என ரசிகர்கள் எதிர்பார்க்கின்றனர்.