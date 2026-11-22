வெலிங்டன்,
இந்திய அணியின் நட்சத்திர வேகப்பந்து வீச்சாளர் ஜஸ்பிரித் பும்ரா, இரு இன்னிங்ஸ்களிலும் முதல் ஓவரிலேயே விக்கெட் வீழ்த்திய 3-வது இந்திய பந்துவீச்சாளர் என்ற பெருமையைப் பெற்றார்.
வெலிங்டன் டெஸ்ட் போட்டியில் முதல் இன்னிங்ஸில் நியூசிலாந்து பேட்டிங்கை தொடங்கியபோது, பும்ரா வீசிய முதல் ஓவரின் 3-வது பந்திலேயே லாதம் போல்டாகி வெளியேறினார்.
இதையடுத்து இந்திய அணி முதல் இன்னிங்ஸில் 720/9 ரன்கள் எடுத்து டிக்ளேர் செய்த பிறகு, 2-வது இன்னிங்ஸை தொடங்கிய நியூசிலாந்து அணிக்கும் பும்ரா அதிர்ச்சி அளித்தார். தனது முதல் ஓவரின் 2-வது பந்திலேயே லாதம் விக்கெட்டை வீழ்த்தினார். இதன் மூலம் இரு இன்னிங்ஸ்களிலும் முதல் ஓவரிலேயே விக்கெட் வீழ்த்திய 3-வது இந்திய பந்துவீச்சாளர் என்ற பெருமையை பெற்றுள்ளார்.
டெஸ்ட் போட்டியின் இரு இன்னிங்ஸ்களிலும் முதல் ஓவரிலேயே விக்கெட் வீழ்த்திய இந்திய வீரர்களில் இதற்கு முன்பு ஸ்ரீசாந்த் மற்றும் ஜாகீர் கான் இடம்பெற்றிருந்தனர்.
2006-ம் ஆண்டு கிங்ஸ்டன் டெஸ்டில் வெஸ்ட் இண்டீஸ் அணிக்கு எதிராக ஸ்ரீசாந்தும், 2007-ம் ஆண்டு மிர்பூர் டெஸ்டில் வங்கதேசத்துக்கு எதிராக ஜாகீர் கானும் இந்த சாதனையைப் படைத்தனர். தற்போது 2026 வெலிங்டன் டெஸ்டில் பும்ரா இந்த பட்டியலில் இணைந்துள்ளார்.
இந்த டெஸ்ட் போட்டியின் முதல் இன்னிங்ஸில் நியூசிலாந்து அணி 368 ரன்களுக்கு ஆட்டமிழந்தது. தொடர்ந்து இந்திய அணி 9 விக்கெட் இழப்புக்கு 720 ரன்கள் குவித்து டிக்ளேர் செய்தது. இதன் மூலம் இந்திய அணி 352 ரன்கள் முன்னிலை பெற்றது.
இதையடுத்து, 4-வது நாள் ஆட்டநேர முடிவில் நியூசிலாந்து அணி 2 விக்கெட் இழப்புக்கு 119 ரன்கள் எடுத்துள்ளது. இன்னும் 233 ரன்கள் பின்தங்கியுள்ள நிலையில், நாளை கடைசி நாளில் மீதமுள்ள விக்கெட்டுகளை விரைவாக வீழ்த்தி வெற்றியைப் பெற இந்திய அணி முனைப்புடன் உள்ளது.