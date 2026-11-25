புதுடெல்லி,
சர்வதேச கிரிக்கெட் கவுன்சில் வெளியிட்ட சமீபத்திய டெஸ்ட் வீரர்கள் தரவரிசையில், இந்திய வேகப்பந்து வீச்சாளர் ஜஸ்பிரீத் பும்ரா மூன்று இடங்கள் முன்னேறி பந்துவீச்சாளர்கள் பட்டியலில் 2-ம் இடத்தைப் பிடித்துள்ளார்.
நியூசிலாந்துக்கு எதிரான டிராவில் முடிந்த முதல் டெஸ்ட் போட்டியில் பும்ரா 5 விக்கெட்டுகளை வீழ்த்தினார். இதன் மூலம் தரவரிசையில் மூன்று இடங்கள் முன்னேறிய அவர், இங்கிலாந்தின் ஒல்லி ராபின்சனுடன் 2-ம் இடத்தைப் பகிர்ந்துள்ளார். ஆஸ்திரேலியாவின் மிட்செல் ஸ்டார்க் தொடர்ந்து முதலிடத்தில் உள்ளார். பும்ரா, ராபின்சனைவிட ஸ்டார்க் 25 புள்ளிகள் முன்னிலையில் உள்ளார்.
தென் ஆப்பிரிக்காவின் காகிசோ ரபாடா, வங்காளதேசத்துக்கு எதிரான முதல் டெஸ்டில் 8 விக்கெட்டுகளை வீழ்த்தியதன் மூலம் இரண்டு இடங்கள் முன்னேறி 6-ம் இடத்தைப் பிடித்துள்ளார். பாகிஸ்தானின் முகமது அப்பாஸ், இலங்கைக்கு எதிரான ராவல்பிண்டி டெஸ்ட் போட்டியில் சிறப்பாக செயல்பட்டு இரண்டு இடங்கள் முன்னேறி 12-ம் இடத்தைப் பிடித்துள்ளார்.
வங்காளதேசத்துக்கு எதிரான டெஸ்ட் போட்டியில் ஆட்டமிழக்காமல் 68 ரன்கள் எடுத்த தென் ஆப்பிரிக்க கேப்டன் டெம்பா பவுமா, ஒரு இடம் முன்னேறி 3-ம் இடத்தைப் பிடித்துள்ளார். இங்கிலாந்தின் ஹாரி புரூக், ஜோ ரூட் ஆகியோர் முதல் இரண்டு இடங்களில் நீடிக்கின்றனர்.
இந்திய வீரர்களான ரிஷப் பந்த் ஒரு இடம் முன்னேறி 6-ம் இடத்தையும், ஷுப்மன் கில் மூன்று இடங்கள் முன்னேறி 7-ம் இடத்தையும் பிடித்துள்ளனர். யஷஸ்வி ஜெய்ஸ்வால் ஐந்து இடங்கள் முன்னேறி 9-ம் இடத்தை எட்டியுள்ளார். இதன் மூலம் மூன்று இந்திய வீரர்களும் முதல் 10 இடங்களுக்குள் இடம்பெற்றுள்ளனர்.
ஆல்-ரவுண்டர்கள் தரவரிசையில் தென் ஆப்பிரிக்காவின் மார்கோ யான்சன் தொடர்ந்து முதலிடத்தில் உள்ளார். கிளென் பிலிப்ஸ் நான்கு இடங்கள் முன்னேறி 12-ம் இடத்தையும் பிடித்துள்ளனர்.