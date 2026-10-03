கடைசி ஒருநாள் போட்டி: 5 விக்கெட்டுகள் வித்தியாசத்தில் இந்தியாவை வீழ்த்தி வெஸ்ட் இண்டீஸ் வெற்றி

நியூசண்டிகார்,
இந்தியாவில் சுற்றுப்பயணம் மேற்கொண்டுள்ள வெஸ்ட் இண்டீஸ் கிரிக்கெட் அணி 3 போட்டிகள் கொண்ட ஒரு நாள் தொடரில் பங்கேற்றுள்ளது. இதில் திருவனந்தபுரம் மற்றும் கவுகாத்தியில் நடந்த முதல் இரு ஆட்டங்களில் இந்தியா எளிதில் வெற்றி பெற்று தொடரையும் கைப்பற்றி விட்டது. இந்த நிலையில் இவ்விரு அணிகள் இடையிலான 3-வது மற்றும் கடைசி ஒரு நாள் போட்டி பஞ்சாப் மாநிலம் நியூசண்டிகாரில் இன்று நடைபெற்றது.
இதில் டாஸ் வென்ற இந்திய அணி முதலில் பேட்டிங்கை தேர்வு செய்தது. தொடரின் முதல் இரண்டு போட்டிகளிலும் முதலில் பேட்டிங் செய்யாத இந்திய அணி, இந்தப் போட்டியில் முதன்முறையாக பேட்டிங் செய்தது. ஆனால், தொடக்கத்திலேயே இந்திய அணிக்கு அதிர்ச்சி காத்திருந்தது. ஜெய்டன் சீல்ஸ் வீசிய பந்தில் சுப்மன் கில் ஒரு ரன்னில் தனது விக்கெட்டை இழந்தார். தொடர்ந்து களமிறங்கிய விராட் கோலி, தான் எதிர்கொண்ட முதல் பந்திலேயே ஆட்டமிழந்து 'கோல்டன் டக்' ஆனார்.
இதையடுத்து இணைந்த ரோஹித் சர்மா - ருதுராஜ் கெய்க்வாட் ஜோடி, இந்திய அணியை சரிவில் இருந்து மீட்டது. இருவரும் சிறப்பாக விளையாடி ரன்களை குவித்தனர். சதம் அடிப்பார் என எதிர்பார்க்கப்பட்ட நிலையில் ரோஹித் சர்மா, 85 பந்துகளில் 92 ரன்களில் ஆட்டமிழந்தார். மறுமுனையில் சிறப்பாக விளையாடிய ருதுராஜ் கெய்க்வாட், 69 பந்துகளில் 57 ரன்கள் எடுத்து விக்கெட்டை இழந்தார்.
தொடர்ந்து களமிறங்கிய கே.எல். ராகுல் அதிரடியாக விளையாடி இந்திய அணியின் ஸ்கோரை உயர்த்தினார். சிறப்பான ஆட்டத்தை வெளிப்படுத்திய ராகுல், ஒருநாள் கிரிக்கெட்டில் தனது 9-வது சதத்தை பதிவு செய்து அசத்தினார். இறுதிவரை ஆட்டமிழக்காமல் இருந்த அவர், 87 பந்துகளில் 129 ரன்கள் குவித்தார். இறுதியில் 50 ஓவர்கள் முடிவில் இந்திய அணி 7 விக்கெட்டுகள் இழப்புக்கு 351 ரன்கள் எடுத்தது.
இதையடுத்து, 352 ரன்கள் எடுத்தால் வெற்றி என்ற இலக்குடன் வெஸ்ட் இண்டீஸ் அணி களமிறங்கியது. அந்த அணியில் தொடக்க வீரராக களமிறங்கிய ஜான் கேம்பெல் 10 ரன்களில் ஆட்டமிழந்தார். இதையடுத்து ஜோடி சேர்ந்த ஷாய் ஹோப் - அமிர் ஜாங்கோ அதிரடியாக விளையாடி ரன்களை குவித்தனர். அமிர் ஜாங்கோ அரை சதம் கடந்த நிலையில் 67 ரன்களில் ஆட்டமிழந்தார்.
தொடர்ந்து களமிறங்கிய ரூதர்போர்டு 24 ரன்களும், கீமோ பால் 44 ரன்களும் எடுத்தனர். இந்த நிலையில் 48.2 ஓவர்கள் முடிவில் வெஸ்ட் இண்டீஸ் அணி 5 விக்கெட்டுகள் இழப்புக்கு 352 ரன்கள் எடுத்தது. இதையடுத்து 5 விக்கெட்டுகள் வித்தியாசத்தில் இந்தியாவை வீழ்த்தி வெஸ்ட் இண்டீஸ் அணி வெற்றி பெற்றது. ஷாய் ஹோப் 162 ரன்களுடன் ஆட்டமிழக்காமல் இருந்தார் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.