டி20 வரலாற்றில் முதல் வெஸ்ட் இண்டீஸ் வீரர்... கீமோ பால் அபார சாதனை

ஐதராபாத்,
ஆண்களுக்கான சர்வதேச டி20 கிரிக்கெட்டில் ஒன்றுக்கும் மேற்பட்ட முறை ஒரு இன்னிங்ஸில் 5 விக்கெட்டுகளைக் கைப்பற்றிய முதல் வெஸ்ட் இண்டீஸ் பந்துவீச்சாளர் என்ற வரலாற்றுச் சாதனையை கீமோ பால் படைத்துள்ளார்.
இந்தியாவுக்கு எதிராக ஐதராபாத்தில் நடைபெற்ற 4-வது டி20 போட்டியில் கீமோ பால் 41 ரன்கள் விட்டுக்கொடுத்து 5 விக்கெட்டுகளைக் கைப்பற்றினார். இதன்மூலம், ஆண்களுக்கான சர்வதேச டி20 போட்டிகளில் இரண்டாவது முறையாக 5 விக்கெட் வீழ்த்திய அவர், இந்த சாதனையைப் படைத்த முதல் வெஸ்ட் இண்டீஸ் வீரர் என்ற பெருமையை பெற்றார்.
இதற்கு முன்பு, 2018-ம் ஆண்டு வங்காளதேசத்துக்கு எதிரான டி20 போட்டியில் 15 ரன்கள் மட்டுமே விட்டுக்கொடுத்து 5 விக்கெட்டுகளை வீழ்த்தியிருந்தார்.
மேலும், ஆண்களுக்கான சர்வதேச டி20 போட்டிகளில் இந்தியாவுக்கு எதிராக 5 விக்கெட்டுகளைக் கைப்பற்றிய இரண்டாவது பந்துவீச்சாளர் என்ற பெருமையையும் பெற்றுள்ளார். இதற்கு முன்பு, 2022-ம் ஆண்டு பாசெட்டெரேவில் நடைபெற்ற போட்டியில் வெஸ்ட் இண்டீஸ் வீரர் ஒபேட் மெக்காய் 17 ரன்கள் விட்டுக்கொடுத்து 6 விக்கெட்டுகளை வீழ்த்தியிருந்தார்.
இந்தியா - வெஸ்ட் இண்டீஸ் அணிகளுக்கு இடையிலான 4-வது டி20 போட்டி ஐதராபாத்தில் நடைபெற்றது. முதலில் பேட்டிங் செய்த வெஸ்ட் இண்டீஸ் அணி, ஷாய் ஹோப்பின் அதிரடி சதத்தின் உதவியுடன் 20 ஓவர்களில் 3 விக்கெட் இழப்புக்கு 247 ரன்கள் குவித்தது. ஹோப் 50 பந்துகளில் 102 ரன்கள் எடுத்து ஆட்டமிழக்காமல் இருந்தார்.
இதையடுத்து, 248 ரன்கள் என்ற கடினமான இலக்கை நோக்கி களமிறங்கிய இந்திய அணிக்கு சஞ்சு சாம்சன் அதிரடியாக விளையாடி 23 பந்துகளில் 56 ரன்கள் எடுத்தார். தொடர்ந்து திலக் வர்மா 43 ரன்களும், நிதிஷ் குமார் ரெட்டி 41 ரன்களும் எடுத்தனர்.
இருப்பினும், கீமோ பாலின் அபார பந்துவீச்சால் இந்திய அணி 19.3 ஓவர்களில் 223 ரன்களுக்கு 9 விக்கெட்டுகளை இழந்தது. இதன்மூலம் வெஸ்ட் இண்டீஸ் அணி 24 ரன்கள் வித்தியாசத்தில் வெற்றி பெற்றது.
இந்த வெற்றியின் மூலம் 5 போட்டிகள் கொண்ட டி20 தொடரை வெஸ்ட் இண்டீஸ் அணி 2-2 என சமன் செய்துள்ளது. இரு அணிகளுக்கும் இடையிலான 5-வது மற்றும் கடைசி டி20 போட்டி நாளை பெங்களூருவில் நடைபெறுகிறது. இந்தப் போட்டியில் வெற்றி பெறும் அணி தொடரை கைப்பற்றும் என்பதால் ரசிகர்கள் மத்தியில் எதிர்பார்ப்பு அதிகரித்துள்ளது.