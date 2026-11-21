இந்திய அணியின் அதிரடி விக்கெட் கீப்பர் பேட்ஸ்மேன் ரிஷப் பண்ட், டெஸ்ட் கிரிக்கெட்டில் மேலும் ஒரு வரலாற்றுச் சாதனையைப் படைத்துள்ளார். தென்ஆப்பிரிக்கா, இங்கிலாந்து, நியூசிலாந்து, ஆஸ்திரேலியா ஆகிய SENA நாடுகளில் நடைபெற்ற டெஸ்ட் போட்டிகளில் இதுவரை 50 சிக்சர்களை விளாசிய முதல் ஆசிய பேட்ஸ்மேன் என்ற பெருமையை அவர் பெற்றுள்ளார்.
வெளிநாட்டு மைதானங்களில் வேகப்பந்து வீச்சுக்கு சாதகமான சூழ்நிலையிலும் அதிரடியாக விளையாடும் திறன் கொண்டவர் பண்ட். குறிப்பாக வேகப்பந்து வீச்சாளர்களின் பந்துகளை பவுண்டரி எல்லைக்கு வெளியே அனுப்புவதிலும், சுழற்பந்து வீச்சாளர்களுக்கு எதிராக இறங்கி வந்து சிக்சர் அடிப்பதிலும் தனித்துவமான ஆட்டத்தை வெளிப்படுத்தி வருகிறார்.
SENA நாடுகளில் அவரது அதிரடி பேட்டிங் இந்திய அணிக்கு பல முக்கியமான தருணங்களில் உதவியுள்ளது. டெஸ்ட் கிரிக்கெட்டில் 100 சிக்சர்களை அடித்த முதல் இந்திய வீரர் என்ற சாதனையையும் பண்ட் ஏற்கனவே படைத்துள்ளார். 2026 ஆகஸ்ட் மாதம் இலங்கைக்கு எதிரான காலே டெஸ்டில் இந்த மைல்கல்லை எட்டினார்.
ரிஷப் பண்டின் இந்தச் சாதனை, வெளிநாட்டு மண்ணில் அவரது அதிரடி ஆட்டத்திறனுக்கு மேலும் ஒரு சான்றாக அமைந்துள்ளது.