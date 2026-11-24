கிறைஸ்ட்சர்ச்,
இந்தியா – நியூசிலாந்து அணிகள் இடையிலான 2-வது டெஸ்ட் கிரிக்கெட் போட்டியில் இருந்து நியூசிலாந்து வேகப்பந்து வீச்சாளர் பிளேர் டிக்னர் காயம் காரணமாக விலகியுள்ளார்.
இந்தியா அணி நியூசிலாந்தில் சுற்றுப்பயணம் செய்து டெஸ்ட் தொடரில் விளையாடி வருகிறது. இரு அணிகள் இடையிலான முதலாவது டெஸ்ட் போட்டி வெலிங்டனில் நடைபெற்றது. இந்தப் போட்டி டிராவில் முடிந்தது.இந்நிலையில், 2-வது டெஸ்ட் போட்டி வருகிற 27-ந்தேதி கிறைஸ்ட்சர்ச் நகரில் உள்ள ஹாக்லி ஓவல் மைதானத்தில் தொடங்குகிறது.
இதற்காக நியூசிலாந்து அணி வீரர்கள் வெலிங்டனில் பயிற்சியில் ஈடுபட்டிருந்தனர். அப்போது வேகப்பந்து வீச்சாளர் பிளேர் டிக்னருக்கு காயம் ஏற்பட்டது. இதையடுத்து அவருக்கு மருத்துவப் பரிசோதனைகள் மேற்கொள்ளப்பட்டன.
காயத்தின் தன்மை மற்றும் அவர் மீண்டும் எப்போது விளையாடத் தகுதி பெறுவார் என்பது குறித்து கிறைஸ்ட்சர்சில் கூடுதல் மருத்துவப் பரிசோதனைகள் நடத்தப்பட உள்ளன.
டிக்னர் காயம் காரணமாக 2-வது டெஸ்ட் போட்டியில் இருந்து விலகியதைத் தொடர்ந்து, அவருக்குப் பதிலாக வேகப்பந்து வீச்சாளர் மேட் பிஷர் நியூசிலாந்து அணியில் சேர்க்கப்பட்டுள்ளார்.
இந்தியாவுக்கு எதிரான டி20 மற்றும் ஒருநாள் போட்டித் தொடர்களில் மேட் பிஷர் விளையாடியுள்ளார். ஒருநாள் தொடரில் 6 விக்கெட்டுகளை வீழ்த்தி தனது திறமையை வெளிப்படுத்தினார். தற்போது அவர் கிறைஸ்ட்சர்ச் சென்று நியூசிலாந்து அணியுடன் இணைய உள்ளார்.