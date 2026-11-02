இந்தியாவுக்கு எதிரான ஒருநாள் தொடர்: நியூசிலாந்துக்கு பின்னடைவு... 2 முக்கிய வீரர்கள் விலகல்

ஆக்லாந்து,
இந்தியாவுக்கு எதிரான ஒருநாள் கிரிக்கெட் தொடரில் இருந்து நியூசிலாந்து அணியின் முக்கிய வீரர்களான மார்க் சேப்மேன், ரச்சின் ரவீந்திரா ஆகியோர் காயம் காரணமாக விலகியுள்ளனர்.
நியூசிலாந்துக்குச் சுற்றுப்பயணம் மேற்கொண்டுள்ள இந்திய அணி, 5 போட்டிகள் கொண்ட டி20 தொடரை 3-2 என்ற கணக்கில் கைப்பற்றியது. இதையடுத்து இரு அணிகளும் 5 போட்டிகள் கொண்ட ஒருநாள் தொடரில் விளையாட உள்ளன.
இந்தத் தொடர் நவம்பர் 4-ஆம் தேதி ஆக்லாந்தில் தொடங்குகிறது. இந்நிலையில், தொடருக்கு முன்பாக நியூசிலாந்து அணிக்கு இந்தப் பின்னடைவு ஏற்பட்டுள்ளது.
மார்க் சேப்மேனுக்கு இடது தொடைத் தசையில் காயம் ஏற்பட்டுள்ளது. அவர் முழு உடற்தகுதி பெற இன்னும் 2 வாரங்கள் தேவைப்படுகிறது. ரச்சின் ரவீந்திராவுக்கு வலது தோள்பட்டையில் ஏற்பட்ட காயம் இன்னும் குணமடையவில்லை. இதனால் இருவரும் இந்தியாவுக்கு எதிரான 5 போட்டிகள் கொண்ட ஒருநாள் தொடரிலிருந்து விலகியுள்ளனர்.
இருவரும் விலகியதைத் தொடர்ந்து நியூசிலாந்து அணி மாற்றங்களைச் செய்துள்ளது. ஏற்கனவே கடைசி 2 போட்டிகளுக்கான அணியில் இடம்பெற்றிருந்த விக்கெட் கீப்பர் பேட்டர் டிம் சைப்பெர்ட், தற்போது 5 போட்டிகளிலும் விளையாடும் வகையில் அணியில் சேர்க்கப்பட்டுள்ளார்.
முதல் 3 போட்டிகளுக்கான அணியில் ஹென்றி நிக்கோல்ஸ் சேர்க்கப்பட்டுள்ளார். கடைசி 2 போட்டிகளுக்கான அணியில் டீன் பாக்ஸ்கிராப்ட் இடம்பெற்றுள்ளார்.
மிட்செல் சான்ட்னர் (கேப்டன்), மைக்கேல் பிரேஸ்வெல், டெவான் கான்வே, ஜேக்கப் டபி, மாட் ஹென்றி, கைல் ஜேமிசன், டாம் லாதம், டேரில் மிட்செல், ஹென்றி நிக்கோல்ஸ், கிளென் பிலிப்ஸ், டிம் சைப்பெர்ட், நாதன் ஸ்மித், வில் யங், பிளேர் டிக்னர்.
மிட்செல் சான்ட்னர் (கேப்டன்), பின் ஆலன், மைக்கேல் பிரேஸ்வெல், கிறிஸ்டியன் கிளார்க், ஜேக்கப் டபி, மாட் பிஷர், டீன் பாக்ஸ்கிராப்ட், லாக்கி பெர்குசன், மிட்ச் ஹே, நிக் கெல்லி, டிம் சைப்பெர்ட், பிளேர் டிக்னர், வில் யங்.
இந்தியா – நியூசிலாந்து அணிகள் மோதும் முதல் ஒருநாள் போட்டி நவம்பர் 4-ஆம் தேதி ஆக்லாந்திலும், 2-வது போட்டி நவம்பர் 7-ஆம் தேதி வெலிங்டனிலும், 3-வது போட்டி நவம்பர் 10-ஆம் தேதி ஹாமில்டனிலும் நடைபெற உள்ளன. கடைசி 2 போட்டிகள் நவம்பர் 13 மற்றும் 15 ஆகிய தேதிகளில் மவுண்ட் மவுங்கானுயில் நடைபெறுகின்றன.