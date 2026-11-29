கிறைஸ்ட்சர்ச்,
ஹேக்லி ஓவல் மைதானத்தில் வேகப்பந்து வீச்சாளர்களுக்கு சாதகமான அம்சங்கள் இன்னும் இருப்பதாக நியூசிலாந்து வேகப்பந்து வீச்சாளர் கைல் ஜேமிசன் தெரிவித்துள்ளார்.
இந்தியா - நியூசிலாந்து அணிகளுக்கு இடையிலான 2-வது டெஸ்ட் போட்டி கிறைஸ்ட்சர்ச்சில் நடைபெற்று வருகிறது. இதில் முதலில் பேட்டிங் செய்த நியூசிலாந்து அணி 356 ரன்கள் எடுத்தது. தொடர்ந்து விளையாடிய இந்திய அணி, முதல் இன்னிங்ஸில் 246 ரன்களுக்கு ஆட்டமிழந்தது. இதன் மூலம் நியூசிலாந்து 110 ரன்கள் முன்னிலை பெற்றது.
இந்திய அணி 116 ரன்களுக்கு 6 விக்கெட்டுகளை இழந்து தடுமாறிய நிலையில், துருவ் ஜுரேல் சிறப்பாக விளையாடி 170 பந்துகளில் 88 ரன்கள் எடுத்தார். இதில் 14 பவுண்டரிகள் அடங்கும்.
இரண்டாவது இன்னிங்ஸைத் தொடங்கிய நியூசிலாந்து அணி, 3-வது நாள் ஆட்டநேர முடிவில் 46 ஓவர்களில் 3 விக்கெட் இழப்புக்கு 133 ரன்கள் எடுத்துள்ளது. டெவான் கான்வே 51 ரன்கள் எடுத்தார். ரச்சின் ரவீந்திரா 46 ரன்களுடனும், டேரில் மிட்செல் 5 ரன்களுடனும் ஆட்டமிழக்காமல் உள்ளனர்.
இந்திய தரப்பில் ஜஸ்பிரித் பும்ரா 2 விக்கெட்டுகளையும், வாஷிங்டன் சுந்தர் ஒரு விக்கெட்டையும் வீழ்த்தினர்.
இதற்கிடையே, ஆகாஷ் தீப் தலையில் பந்து பட்டதால் ஏற்பட்ட காயம் காரணமாக எஞ்சிய போட்டியிலிருந்து விலகியுள்ளார். அவருக்கு பதிலாக பிரசித் கிருஷ்ணா மாற்று வீரராக களமிறங்கியுள்ளார்.
இந்நிலையில், இந்தியாவின் முதல் இன்னிங்ஸில் 69 ரன்கள் விட்டுக்கொடுத்து 4 விக்கெட்டுகளை வீழ்த்திய ஜேமிசன், ஆடுகளத்தின் தன்மை குறித்துப் பேசினார்.
புதிய பந்தில் முதல் 20 ஓவர்களில் அதிக பவுன்ஸ் மற்றும் ஸ்விங் கிடைத்ததாகவும், அதன்பிறகு ஆடுகளம் பேட்டிங்கிற்கு சற்று சாதகமாக மாறியதாகவும் தெரிவித்தார். இருப்பினும், பழைய பந்திலும் சரியான இடங்களில் தொடர்ந்து பந்துவீசினால் விக்கெட்டுகளை வீழ்த்த முடியும் என்றும் அவர் கூறியுள்ளார்.