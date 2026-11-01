நியூசிலாந்து தொடர்: தீவிர பயிற்சியில் விராட் கோலி

இந்திய அணியின் நட்சத்திர வீரர் விராட் கோலி, நியூசிலாந்து அணிக்கு எதிரான ஒருநாள் தொடருக்கான பயிற்சியைத் தொடங்கியுள்ளார். வரவிருக்கும் தொடரை முன்னிட்டு பேட்டிங்கில் தீவிர கவனம் செலுத்தி வரும் அவர், வலைப்பயிற்சியில் பல்வேறு ஷாட்களை விளையாடி வருகிறார்.
சமீபத்திய போட்டிகளில் தனது பேட்டிங் திறமையால் ரசிகர்களைக் கவர்ந்த விராட் கோலி, நியூசிலாந்து அணிக்கு எதிரான தொடரிலும் சிறப்பான ஆட்டத்தை வெளிப்படுத்தும் முனைப்பில் உள்ளார்.
நியூசிலாந்து அணியைப் பொறுத்தவரை, வேகப்பந்து வீச்சு மற்றும் சுழற்பந்து வீச்சு என இரண்டிலும் சவால் அளிக்கக்கூடிய வீரர்கள் உள்ளனர். எனவே, இந்திய பேட்ஸ்மேன்களுக்கு இந்தத் தொடர் முக்கியமான சவாலாக இருக்கும்.