வெஸ்ட் இண்டீசுக்கு எதிரான 3-வது டெஸ்ட்: நியூசிலாந்து அணி அறிவிப்பு
நியூசிலாந்து - வெஸ்ட் இண்டீஸ் 3-வது டெஸ்ட் போட்டி 18-ம் தேதி நடைபெற உள்ளது.
வெலிங்டன்,
நியூசிலாந்தில் சுற்றுப்பயணம் மேற்கொண்டுள்ள வெஸ்ட் இண்டீஸ் கிரிக்கெட் அணி 3 போட்டிகள் கொண்ட டெஸ்ட் தொடரில் விளையாடி வருகிறது. இதில் நடைபெற்றுள்ள 2 போட்டிகளின் முடிவில் நியூசிலாந்து 1-0 (முதல் போட்டி டிரா) என்ற கணக்கில் முன்னிலையில் உள்ளது.
இதனையடுத்து இவ்விரு அணிகளுக்கு இடையிலான 3-வது மற்றும் கடைசி டெஸ்ட் போட்டி வருகிற 18-ம் தேதி மவுண்ட் மவுங்கானுயில் நடைபெற உள்ளது. இந்நிலையில் இந்த போட்டிக்கான நியூசிலாந்து அணி அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
நியூசிலாந்து அணி விவரம்: டாம் லாதம் (கேப்டன்), டாம் பிளண்டெல், மைக்கேல் பிரேஸ்வெல், கிறிஸ்டியன் கிளார்க், டெவன் கான்வே, ஜேக்கப் டபி, ஜாக் போல்க்ஸ், டேரில் மிட்செல், அஜாஸ் படேல், கிளென் பிலிப்ஸ், மைக்கேல் ரே, ரச்சின் ரவீந்திரா, கேன் வில்லியம்சன் மற்றும் வில் யங்.
