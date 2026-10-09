இந்தியாவுக்கு எதிரான டி20 தொடர்: நியூசிலாந்து அணிக்கு பின்னடைவு... 2 முக்கிய வீரர்கள் விலகல்!

புது டெல்லி,
இந்தியாவுக்கு எதிரான டி20 தொடரில் இருந்து நியூசிலாந்து அணியின் மார்க் சேப்மேன் மற்றும் ஜாக் போக்ஸ் ஆகியோர் விலகியுள்ளனர்.
இந்தியா- நியூசிலாந்து அணிகள் மோதும் 5 போட்டிகள் கொண்ட டி20 தொடர் வருகிற 22-ஆம் தேதி கிறைஸ்ட்சர்ச்சில் தொடங்குகிறது. இரண்டாவது போட்டியும் அக்டோபர் 24 அன்று அதே மைதானத்தில் நடைபெறவுள்ளது. அதன்பின், 3-வது டி20 போட்டி அக்டோபர் 27 அன்று வெலிங்டனிலும், 4-வது போட்டி அக்டோபர் 30 அன்று ஆக்லாந்திலும் நடைபெறும். இந்தத் தொடரின் கடைசி மற்றும் 5-வது போட்டி நவம்பர் 1 அன்று ஹாமில்டனில் திட்டமிடப்பட்டுள்ளது.
இந்நிலையில், நியூசிலாந்து அணிக்கு பெரும் பின்னடைவாக மார்க் சேப்மேன் (Mark Chapman) மற்றும் ஜாக் போக்ஸ் (Zak Foulkes) ஆகியோர் காயங்கள் காரணமாகத் தொடரிலிருந்து விலகியுள்ளனர்.
கடந்த மாதம் ஐரோப்பாவில் நடைபெற்ற டி20 லீக் போட்டியில் விளையாடியபோது மார்க் சேப்மேனுக்குத் தொடைத் தசையில் காயம் ஏற்பட்டது. இதனால், இந்தியாவுக்கு எதிரான 5 போட்டிகள் கொண்ட டி20 தொடரில் அவர் பங்கேற்க மாட்டார்.
மற்றொரு வீரரான ஜாக் போக்ஸ், இடுப்புப் பகுதியில் உள்ள தசையில் ஏற்பட்ட காயத்தால் அவதிப்பட்டு வருகிறார். அவர் மீண்டும் எப்போது அணிக்குத் திரும்புவார் என்பது குறித்து இன்னும் உறுதியான தகவல் வெளியாகவில்லை.
இரு வீரர்களும் விலகியுள்ள நிலையில், ஆல்ரவுண்டர் ஜோஷ் கிளார்க்சன் மற்றும் வேகப்பந்து வீச்சாளர் பிளேயர் டிக்னர் ஆகியோர் நியூசிலாந்து அணியில் சேர்க்கப்பட்டுள்ளனர். இதன் மூலம், இந்தியாவுக்கு எதிரான தொடருக்கான 16 பேர் கொண்ட நியூசிலாந்து அணியில் இருவருக்கும் வாய்ப்பு கிடைத்துள்ளது.
மிட்செல் சான்ட்னர் (கேப்டன்), பின் ஆலன், மைக்கேல் பிரேஸ்வெல், ஜோஷ் கிளார்க்சன், டெவோன் கான்வே, ஜேக்கப் டபி, லோக்கி பெர்குசன், மேட் ஹென்றி, பெவோன் ஜேக்கப்ஸ், கைல் ஜாமிசன், ஆடம் மில்னே, டேரில் மிட்செல், கிளென் பிலிப்ஸ், டிம் சீபெர்ட், நாதன் ஸ்மித், பிளேயர் டிக்னர்.