4-வது ஒருநாள் போட்டியில் 89 ரன்களுக்கு சுருண்ட இந்தியா... 244 ரன்கள் வித்தியாசத்தில் நியூசிலாந்து அபார வெற்றி

மவுண்ட் மாங்கானுய்,
இந்தியா - நியூசிலாந்து அணிகள் இடையிலான 4-வது ஒருநாள் போட்டியில் நியூசிலாந்து அணி 244 ரன்கள் வித்தியாசத்தில் அபார வெற்றி பெற்றது.
மவுண்ட் மாங்கானுயில் உள்ள பே ஓவல் மைதானத்தில் நடைபெற்ற இந்தப் போட்டியில் டாஸ் வென்ற இந்திய அணி முதலில் பந்துவீச்சைத் தேர்வு செய்தது. இதையடுத்து பேட்டிங் செய்த நியூசிலாந்து அணி, 50 ஓவர்களில் 333 ரன்களுக்கு அனைத்து விக்கெட்டுகளையும் இழந்தது.
தொடக்க வீரர்களாகக் களமிறங்கிய வில் யங், டிம் சீபெர்ட் இருவரும் சிறப்பான தொடக்கம் கொடுத்தனர். முதல் விக்கெட்டுக்கு 85 ரன்கள் சேர்த்த நிலையில், சீபெர்ட் 48 பந்துகளில் 58 ரன்கள் எடுத்து குர்னூர் பிரார் பந்துவீச்சில் ஆட்டமிழந்தார். அடுத்து வந்த நிக் கெல்லி 4 ரன்களிலும், டீன் பாக்ஸ்கிராப்ட் 8 ரன்களிலும் வெளியேறினர்.
மறுமுனையில் நிலைத்து நின்று விளையாடிய வில் யங், பின் ஆலனுடன் இணைந்து ரன்களை குவித்தார். இந்த ஜோடி 4-வது விக்கெட்டுக்கு 90 ரன்கள் சேர்த்தது. அதிரடியாக விளையாடிய பின் ஆலன் 30 பந்துகளில் 41 ரன்கள் எடுத்தார்.
தொடர்ந்து சிறப்பாக விளையாடிய வில் யங் 108 பந்துகளில் 125 ரன்கள் விளாசினார். இறுதியில் நியூசிலாந்து அணி 333 ரன்களுக்கு ஆல் அவுட் ஆனது. இந்தியா தரப்பில் குர்னூர் பிரார், அகிப் நபி, அக்சர் படேல் ஆகியோர் தலா 2 விக்கெட்டுகளை வீழ்த்தினர்.
இதையடுத்து 334 ரன்கள் என்ற இலக்கை நோக்கி களமிறங்கிய இந்திய அணிக்கு ஆரம்பமே அதிர்ச்சியாக அமைந்தது. நியூசிலாந்து வேகப்பந்து வீச்சாளர் மேட் ஹென்றி முதல் ஓவரிலேயே ரோஹித் சர்மா, விராட் கோலி, ஷ்ரேயாஸ் ஐயர் ஆகியோரின் விக்கெட்டுகளை வீழ்த்தினார்.
ரோஹித் சர்மா தான் சந்தித்த முதல் பந்திலேயே ரன் ஏதும் எடுக்காமல் ஆட்டமிழந்தார். விராட் கோலியும் 4 பந்துகளைச் சந்தித்து ரன் எடுக்காமல் வெளியேறினார். கேப்டன் ஷ்ரேயாஸ் ஐயரும் ரன் ஏதும் எடுக்காமல் ஆட்டமிழந்ததால் இந்திய அணி ஒரு ஓவர் முடிவில் 0 ரன்களுக்கு 3 விக்கெட்டுகளை இழந்து தடுமாறியது.
தொடர்ந்து ருதுராஜ் கெய்க்வாட் 5 ரன்களில் வெளியேறினார். இதனால் இந்திய அணி 9 ரன்களுக்குள் 4 விக்கெட்டுகளை இழந்து பெரும் சரிவை சந்தித்தது.
ஒருபுறம் விக்கெட்டுகள் தொடர்ந்து சரிந்தாலும், இஷான் கிஷன் மட்டும் ஓரளவு தாக்குப்பிடித்து விளையாடினார். அவர் 53 பந்துகளில் 27 ரன்கள் எடுத்தார். அக்சர் படேல், நமன் திர் ஆகியோர் தலா 21 ரன்கள் சேர்த்தனர். மற்ற வீரர்கள் சொற்ப ரன்களில் ஆட்டமிழந்தனர்.
இறுதியில் இந்திய அணி 26.4 ஓவர்களில் 89 ரன்களுக்கு அனைத்து விக்கெட்டுகளையும் இழந்தது. நியூசிலாந்து தரப்பில் மாட் ஹென்றி 26 ரன்கள் மட்டுமே விட்டுக்கொடுத்து 6 விக்கெட்டுகளைக் கைப்பற்றினார். மேத்யூ பிஷர் 3 விக்கெட்டுகளையும், கைல் ஜேமிசன் ஒரு விக்கெட்டையும் வீழ்த்தினர்.
இதன் மூலம் நியூசிலாந்து அணி 244 ரன்கள் வித்தியாசத்தில் அபார வெற்றி பெற்றது. இதன் மூலம் 5 போட்டிகள் கொண்ட ஒருநாள் தொடரில் இந்திய அணி 2-1 என்ற கணக்கில் முன்னிலையில் உள்ளது. இரு அணிகளுக்கு இடையிலான 5-வது மற்றும் கடைசிப் போட்டி 15-ம் தேதி நடைபெறவுள்ளது.