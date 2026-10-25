வைபவ் சூர்யவன்ஷியின் பேட்டிங் ஆர்டர் சரியா? - அஸ்வின் கேள்வி

கிறைஸ்ட்செர்ச்,
நியூசிலாந்துக்கு எதிரான 2-வது டி20 போட்டியில், இந்திய அணியின் இளம் வீரர் வைபவ் சூர்யவன்ஷியை 3-வது இடத்தில் களமிறக்கியது குறித்து அஸ்வின் கேள்வி எழுப்பியுள்ளார்.
நியூசிலாந்துக்கு எதிரான 2-வது டி20 போட்டியில் காயம் காரணமாக இஷான் கிஷன் விலகியதால், அவருக்குப் பதிலாக வைபவ் சூர்யவன்ஷி அணியில் சேர்க்கப்பட்டார். இப்போட்டியில் 3-வது இடத்தில் களமிறங்கிய அவர் 8 பந்துகளைச் சந்தித்து 4 ரன்கள் மட்டுமே எடுத்து ஆட்டமிழந்தார். இதனால், அவருக்கு இந்தப் பேட்டிங் வரிசை பொருத்தமானதா என்ற கேள்வி எழுந்துள்ளது.
இந்நிலையில், இது குறித்து கருத்து தெரிவித்த அஸ்வின், அவருக்கு 3-வது இடம் இயல்பான இடமாகத் தெரியவில்லை என்று சுட்டிக்காட்டினார். அதேநேரத்தில், ஒரு போட்டியில் குறைந்த ரன்கள் எடுத்ததற்காக மட்டும் வைபவின் திறமையைக் குறைத்து மதிப்பிடக் கூடாது என்பதையும் அஸ்வின் வலியுறுத்தினார்.
கிறைஸ்ட்செர்ச்சில் நடைபெற்ற இந்தப் போட்டியில் முதலில் பேட்டிங் செய்த நியூசிலாந்து அணி 20 ஓவர்களில் 5 விக்கெட் இழப்புக்கு 180 ரன்கள் எடுத்தது.
181 ரன்கள் என்ற இலக்கைத் துரத்திய இந்திய அணிக்கு திலக் வர்மா ஆட்டமிழக்காமல் 51 ரன்களும், நமன் தீர் 31 ரன்களும் எடுத்து உதவினர். இதனால் இந்திய அணி 19.5 ஓவர்களில் 6 விக்கெட் இழப்புக்கு 181 ரன்கள் எடுத்து 4 விக்கெட் வித்தியாசத்தில் வெற்றி பெற்றது. இந்த வெற்றியின் மூலம் 5 போட்டிகள் கொண்ட டி20 தொடரில் இந்திய அணி 2-0 என முன்னிலை பெற்றது.