16 ஆண்டுகளுக்குப் பிறகு: சொந்த மண்ணில் அஸ்வின் - ஜடேஜா இல்லாமல் களம்காணும் இந்திய அணி

முல்லன்பூர்,
முல்லன்பூரில் (நியூ சண்டிகர்) இன்று தொடங்கவுள்ள இந்தியா - ஆப்கானிஸ்தான் டெஸ்ட் போட்டி, இந்திய டெஸ்ட் கிரிக்கெட்டில் ஒரு புதிய அத்தியாயத்தின் தொடக்கமாக பார்க்கப்படுகிறது. காரணம், கடந்த பல ஆண்டுகளுக்கும் மேலாக இந்தியாவின் சுழற்பந்து வீச்சுத் துறையை வழிநடத்திய ரவிச்சந்திரன் அஸ்வின் மற்றும் ரவீந்திர ஜடேஜா ஆகிய இருவரும் இல்லாமல் இந்திய அணி சொந்த மண்ணில் களமிறங்குகிறது.
இந்தியா தனது சொந்த மண்ணில் டெஸ்ட் போட்டியில் அஸ்வின் மற்றும் ஜடேஜா இருவரும் இல்லாமல் கடைசியாக நவம்பர் 2010-ல் விளையாடியது. அதன் பின்னர் நடைபெற்ற அனைத்து உள்நாட்டு டெஸ்ட் தொடர்களிலும் குறைந்தபட்சம் இவர்களில் ஒருவர் அல்லது இருவரும் இடம்பெற்றிருந்தனர். இதனால், 2010-க்குப் பிறகு முதல் முறையாக இந்த இரு ஜாம்பவான்களும் இல்லாத இந்திய டெஸ்ட் அணி இன்று களமிறங்குகிறது.
அஸ்வின், 2024-25 சீசனில் ஆஸ்திரேலியாவில் நடைபெற்ற பார்டர் கவாஸ்கர் தொடரின்போது சர்வதேச கிரிக்கெட்டில் இருந்து ஓய்வு பெற்றார். மறுபுறம், ஜடேஜா சமீபத்தில் நடந்து முடிந்த ஐபிஎல் தொடரில் ஏற்பட்ட காயம் காரணமாக இந்த டெஸ்ட் போட்டியில் இருந்து விலகினார்.