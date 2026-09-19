விராட் இல்லை... ரோகித் சர்மாவும் இல்லை: புஜாராவை தேர்வு செய்த பேட் கம்மின்ஸ் - ஏன் தெரியுமா?

சிட்னி,
புஜாராவுக்கு எதிராக விளையாடியது மிகவும் சவாலாக இருந்ததாக ஆஸ்திரேலிய அணியின் கேப்டன் பேட் கம்மின்ஸ் தெரிவித்துள்ளார்.
இந்திய அணியில் தாம் எதிர்கொண்ட வீரர்களில் யார் மிகவும் கடினமான பேட்ஸ்மேன் என்ற கேள்விக்கு பதிலளித்த பேட் கம்மின்ஸ், விராட் கோலி அல்லது ரோகித் சர்மாவின் பெயர்களை குறிப்பிடுவார் என எதிர்பார்க்கப்பட்டநிலையில், சேதேஸ்வர் புஜாராவை தேர்வு செய்தார்.
இதுகுறித்து அவர் கூறுகையில், "இந்தியாவில் புஜாராவைத் தான் தேர்வு செய்வேன். அவரை ஆட்டமிழக்கச் செய்வது மிகவும் கடினம். அவர் 100 டாட் பந்துகளை எதிர்கொள்ளவும் தயங்க மாட்டார். பந்துவீச்சாளர்களுக்கு எந்த வாய்ப்பையும் அவர் வழங்க மாட்டார்" என்று கூறினார்.
மற்ற நாடுகளைச் சேர்ந்த வீரர்கள்:
பாகிஸ்தான் - அஜ்மல்
இங்கிலாந்து - அலெஸ்டர் குக்
தென் ஆப்பிரிக்கா - ஏபி டி வில்லியர்ஸ்
நியூசிலாந்து - பிரெண்டன் மெக்கல்லம்
இலங்கை - திலகரத்ன தில்ஷான்
வெஸ்ட்இண்டீஸ் - கிறிஸ் கெய்ல்
இவர்கள் அனைவரும் தற்போது சர்வதேச கிரிக்கெட்டில் இருந்து ஓய்வு பெற்றுள்ளனர்.
இந்திய அணிக்காக 103 டெஸ்ட் போட்டிகளில் விளையாடியுள்ள புஜாரா, 19 சதங்கள் மற்றும் 35 அரைசதங்களுடன் 7,195 ரன்கள் குவித்துள்ளார். மேலும் 5 ஒருநாள் போட்டிகளிலும் அவர் விளையாடியுள்ளார்.
தற்போது ஜிம்பாப்வே தொடரில் விளையாடி வரும் ஆஸ்திரேலிய அணி, அடுத்ததாக தென் ஆப்பிரிக்காவுக்கு சுற்றுப்பயணம் மேற்கொள்கிறது.
அங்கு 3 ஒருநாள் மற்றும் 3 டெஸ்ட் போட்டிகள் கொண்ட தொடரில் விளையாடுகிறது. டெஸ்ட் தொடர் அக்டோபர் 9-ம் தேதி தொடங்குகிறது. 2018-ம் ஆண்டுக்குப் பிறகு தென் ஆப்பிரிக்க மண்ணில் ஆஸ்திரேலியா விளையாடும் முதல் டெஸ்ட் தொடர் இதுவாகும்.