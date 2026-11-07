நியூசிலாந்து மண்ணில் புதிய மைல்கல்... இந்திய வேகப்பந்து வீச்சாளர்களில் 2-வது இடம் பிடித்த குர்நூர் பிரார்

வெலிங்டன்,
நியூசிலாந்துக்கு எதிரான 2-வது ஒருநாள் கிரிக்கெட் போட்டியில் இந்திய வேகப்பந்து வீச்சாளர் குர்நூர் பிரார் அபாரமாகப் பந்துவீசி சாதனை படைத்துள்ளார்.
இந்திய அணி நியூசிலாந்தில் சுற்றுப்பயணம் மேற்கொண்டு 5 போட்டிகள் கொண்ட ஒருநாள் தொடரில் விளையாடி வருகிறது. ஆக்லாந்தில் நடைபெற்ற முதல் போட்டியில் இந்தியா 5 விக்கெட் வித்தியாசத்தில் வெற்றி பெற்று தொடரில் 1-0 என முன்னிலை பெற்றது.
இந்த நிலையில், இந்தியா - நியூசிலாந்து அணிகள் மோதும் 2-வது ஒருநாள் போட்டி வெலிங்டனில் உள்ள ஹென்றி மைதானத்தில் நடைபெற்று வருகிறது. மழை காரணமாகப் போட்டி 47 ஓவர்களாகக் குறைக்கப்பட்டநிலையில், டாஸ் வென்ற இந்திய கேப்டன் ஷுப்மன் கில் பந்துவீச்சைத் தேர்வு செய்தார்.
முதலில் பேட்டிங் செய்த நியூசிலாந்து அணி, இந்தியப் பந்துவீச்சைச் சமாளிக்க முடியாமல் 41 ஓவர்களில் 134 ரன்களுக்கு அனைத்து விக்கெட்டுகளையும் இழந்தது. அந்த அணியில் டேரில் மிட்செல் 55 ரன்களும், மிட்செல் சான்ட்னர் 31 ரன்களும் எடுத்தனர்.
இந்திய அணியில் குர்நூர் பிரார் 10 ஓவர்களில் 30 ரன்கள் மட்டுமே விட்டுக்கொடுத்து 4 விக்கெட்டுகளை வீழ்த்தினார்.
இந்தப் போட்டியில் 4 விக்கெட்டுகளை வீழ்த்தியதன் மூலம் குர்நூர் பிரார் புதிய சாதனைப் பட்டியலில் இடம்பிடித்துள்ளார்.
நியூசிலாந்து மண்ணில் ஒரு இந்திய வேகப்பந்துவீச்சாளரின் சிறந்த பந்துவீச்சாக 2003-ம் ஆண்டு ஆக்லாந்தில் ஜவகல் ஸ்ரீநாத் எடுத்த 4/23 பந்துவீச்சே முதலிடத்தில் உள்ளது. அதற்கு அடுத்தபடியாக தற்போது குர்நூர் ப்ரார் (4/30) 2-வது இடத்தைப் பிடித்துள்ளார்.
நியூசிலாந்து அணி 134 ரன்களுக்கு ஆட்டமிழந்ததால், இந்திய அணிக்கு 135 ரன்கள் வெற்றி இலக்காக நிர்ணயிக்கப்பட்டுள்ளது. இந்த இலக்கை நோக்கி இந்திய அணி விளையாடி வருகிறது.