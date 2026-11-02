பட்டம் வென்றும் அபராதத்தில் சிக்கிய பாகிஸ்தான் அணி... ஒரு ஓவர் குறைவாக வீசியதால் ஐ.சி.சி. நடவடிக்கை

லாகூர்,
இலங்கை அணிக்கு எதிரான முத்தரப்பு ஒருநாள் கிரிக்கெட் தொடரின் இறுதிப்போட்டியில் வெற்றி பெற்று பாகிஸ்தான் அணி சாம்பியன் பட்டத்தைக் கைப்பற்றிய நிலையில், மெதுவாகப் பந்துவீசியதற்காக அந்த அணிக்கு போட்டிக் கட்டணத்தில் இருந்து 5 சதவீதம் அபராதம் விதிக்கப்பட்டுள்ளது.
பாகிஸ்தான் - இலங்கை அணிகள் மோதிய முத்தரப்பு ஒருநாள் தொடரின் இறுதிப்போட்டி கடந்த சனிக்கிழமை (அக்டோபர் 31) லாகூரில் நடைபெற்றது. இப்போட்டியில் முதலில் பேட்டிங் செய்த இலங்கை அணி 50 ஓவர்களில் 8 விக்கெட் இழப்புக்கு 325 ரன்கள் எடுத்தது.
இதையடுத்து 326 ரன்கள் என்ற இலக்கை நோக்கி விளையாடிய பாகிஸ்தான் அணி, 48.3 ஓவர்களில் 7 விக்கெட் இழப்புக்கு 331 ரன்கள் எடுத்து 3 விக்கெட் வித்தியாசத்தில் வெற்றி பெற்றது. இதன் மூலம் முத்தரப்பு ஒருநாள் தொடரின் சாம்பியன் பட்டத்தையும் கைப்பற்றியது.
இந்நிலையில், இறுதிப்போட்டியில் நிர்ணயிக்கப்பட்ட நேரத்திற்குள் பாகிஸ்தான் அணி ஒரு ஓவர் குறைவாக வீசியது தெரியவந்ததையடுத்து, அந்த அணி வீரர்களுக்கு போட்டிக் கட்டணத்தில் இருந்து தலா 5 சதவீதம் அபராதம் விதிக்கப்பட்டுள்ளது.