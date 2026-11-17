பாகிஸ்தான் – இலங்கை அணிகள் இடையிலான 2-வது மற்றும் கடைசி டெஸ்ட் கிரிக்கெட் போட்டி இன்று (நவம்பர் 17) ராவல்பிண்டியில் தொடங்குகிறது. இந்தப் போட்டி முன்னதாக லாகூரில் நடைபெறுவதாக அறிவிக்கப்பட்டிருந்தது. ஆனால் அங்கு நிலவும் கடுமையான புகைமூட்டம் மற்றும் காற்று மாசு காரணமாக போட்டி ராவல்பிண்டிக்கு மாற்றப்பட்டது. இந்தப் போட்டி இந்திய நேரப்படி காலை 10 மணிக்கு தொடங்குகிறது. பாகிஸ்தான் நேரப்படி காலை 9.30 மணிக்கு டாஸ் நடைபெற்று, 10 மணிக்கு முதல் பந்து வீசப்படும்.
முன்னதாக நடைபெற்ற முதலாவது டெஸ்ட் போட்டி டிராவில் முடிவடைந்தது. அந்த ஆட்டத்தில் பாகிஸ்தான் அணி முதல் இன்னிங்சில் 434 ரன்கள் குவித்தது. தொடர்ந்து ஆடிய இலங்கை அணி 446 ரன்கள் எடுத்து முன்னிலை பெற்றது. பாகிஸ்தான் அணியின் சாகிப் கான் 7 விக்கெட்டுகளை வீழ்த்தி கவனம் ஈர்த்தார். 2-வது இன்னிங்சில் பாகிஸ்தான் 284 ரன்கள் எடுத்த நிலையில் ஆட்ட நேரம் முடிவடைந்ததால் போட்டி டிராவில் முடிந்தது.
இதனால் 2-வது டெஸ்ட் போட்டியில் வெற்றி பெற இரு அணிகளும் தீவிரம் காட்டும். பாபர் அசாம் தலைமையிலான பாகிஸ்தான் அணியும், குசல் மெண்டிஸ் தலைமையிலான இலங்கை அணியும் களமிறங்குகின்றன. முதல் டெஸ்டில் சதம் அடித்த தனஞ்செய டி சில்வா, குசல் மெண்டிஸ் ஆகியோர் இலங்கை அணியின் முக்கிய வீரர்களாக உள்ளனர். சவுத் ஷகீல், பாபர் அசாம் ஆகியோர் பாகிஸ்தான் அணியின் பேட்டிங்கில் கவனம் பெறுகின்றனர்.
இந்தப் போட்டியில் வெற்றி பெறும் அணி 2 போட்டிகள் கொண்ட டெஸ்ட் தொடரையும் கைப்பற்றும் என்பதால் ரசிகர்கள் மத்தியில் எதிர்பார்ப்பு அதிகரித்துள்ளது.